توافق صادرات نفت اقلیم کردستان تمدید شد

به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه از نشست شورای وزیران عراق اعلام کرد: در نشست شورا، با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد توافق نفتی با دولت اقلیم کردستان برای سال آینده نیز تمدید شود.

این منبع همچنین خاطرنشان کرد که مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی اقلیم کردستان بدون تغییر باقی مانده و همچنان به همان شکل قبلی ادامه خواهد داشت؛ به این معنا که این مبلغ به‌صورت ماهانه در ازای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، در اختیار وزارت دارایی عراق قرار می‌گیرد.

در خصوص سرنوشت حقوق ماه‌های یازدهم و دوازدهم کارمندان اقلیم کردستان، این منبع تأکید کرد که در نشست شورای وزیران هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.