پیشنهاد عراق برای برگزاری نشست ایران با کشورهای عربی

به گزارش کردپرس، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران «علی لاریجانی» روز دوشنبه ۱۱ آگوست با وزیر امور خارجه عراق حسین در بغداد دیدار کرد.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد در جریان این دیدار، وزیر خارجه عراق پیشنهاد داده است در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل، نشست مشترکی بین بغداد، تهران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فرمت (6+2) برگزار شود.

وزارت خارجه عراق در این بیانیه گفت: در جریان این دیدار، روابط دوجانبه بین دو کشور به ویژه پروژه خط آهن شلمچه-بصره و مشکلاتی که با آن مواجه شده، مورد بررسی قرار گرفت. طرفین توافق کردند موانع موجود بر سر راه این طرح را از میان بردارند».

دبیر شورای عالی امنیت ملی که در نخستین سفر خارجی‌اش پس از تصدی این سمت امروز (دوشنبه) وارد بغداد شد، پیش از این با قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق، عبداللطیف رشید رئیس‌جمهور، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر و محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق دیدار و درباره مناسبات دوجانبه به گفت‌وگو پرداخت.

لاریجانی همچنین به همراه قاسم الاعرجی تفاهمنامه امنیتی مشترک ایران و عراق را در حضور السودانی نخست‌وزیر عراق امضا کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره سفر علی لاریجانی به عراق این سفر را در ادامه مشورت‌ها و رایزنی‌های ایران با کشورهای همسایه خواند و گفت: سیاست حسن همجواری و تعمیق و تقویت همکاری‌ها با کشورهای همسایه، سیاست اصولی ایران است و در سطوح مختلف این را پیگیری می‌کنیم، هم توسط وزارت خارجه و هم سایر ارکان نظام.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مدنظر این سفر نهایی کردن تفاهم امنیتی بین دو کشور است. قبلا متن این سند نهایی شده بود و صورت مجلس مربوط به آن امضا شده و در این سفر قرار است که این متن این سند به امضای مقامات دو کشور برسد. طبیعتا مشورت و رایزنی درباره تحولات منطقه با هدف بررسی موضوعات و مباحثی که ممکن است امنیت هر یک از دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد، موضوع در دستورکار خواهد بود.

حسین و لاریجانی در این دیدار، مسیر راهبردی خسروی تا خانقین و بغداد را بررسی کردند و گفتند باید بررسی این طرح هرچه سریعتر آغاز شود؛ زیرا باعث تقویت روابط اقتصادی و گسترش گردشگری مذهبی خواهد شد.

لاریجانی و حسین همچنین تحولات منطقه‌ای و امنیتی از جمله وضعیت غزه و خطر اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی، تلاش‌های این رژیم برای اخراج ساکنان غزه به مصر، تهدیدات اسرائیل مبنی بر الحاق کرانه باختری و بازتاب آن بر امنیت کشورهای عربی مورد بررسی قرار گرفت.

این دو مقام ایرانی و عراقی، تهدیدات علیه ایران و تغییرات جاری در سوریه و تاثیر آن بر منطقه را مورد بررسی قرار دادند و تاکید کردند باید مکانیزم مشترکی برای اقدامات امنیتی در سطح منطقه آغاز شود. در این زمینه طرح دبیر کل سازمان ملل در خصوص امنیت منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

‌در پایان، لاریجانی از وزیر خارجه عراق به خاطر مواضع این کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه تهران قدردانی کرد و گفت: سیاست موازنه که عراق در روابط بین‌الملل خود در پیش گرفته، جای قدردانی دارد.