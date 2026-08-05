سردار «احمدرضا حاتمی» فرمانده مرزبانی کردستان شد

به گزارش کرد پرس، آیین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان کردستان روز چهارشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، اعضای شورای تأمین و جمعی از مسئولان اجرایی در سنندج برگزار شد.

در این مراسم، سردار احمدرضا حاتمی که پیش از این فرماندهی مرزبانی استان گلستان را بر عهده داشت، به عنوان فرمانده جدید مرزبانی استان کردستان معرفی شد و از خدمات سردار فرج رستمی، فرمانده پیشین مرزبانی استان، تجلیل به عمل آمد.

امنیت مرزها با همراهی مردم و آمادگی مرزبانان تضمین شده است

سردار علی اکبر جاویدان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای استان کردستان، این استان را نماد ایستادگی، مقاومت و دفاع از تمامیت ارضی کشور دانست و گفت مردم کردستان در مقاطع مختلف تاریخی با فداکاری و غیرت از امنیت و استقلال ایران اسلامی صیانت کرده اند.

وی با اشاره به مأموریت های مرزبانی در حفاظت از بیش از هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز مشترک کشور با ۱۵ همسایه، اظهار کرد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایط تهدید و جنگ نیز فعال باقی ماند و مرزبانان در کنار انجام مأموریت های امنیتی، نقش مؤثری در خدمات رسانی و دیپلماسی مرزی ایفا کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا، مرزنشینان را شریک اصلی امنیت پایدار دانست و بر ضرورت تقویت معیشت آنان از طریق اجرای قانون تجارت مرزی و ساماندهی فعالیت های قانونی از جمله کولبری تأکید کرد و گفت مرزبانی از هر اقدام قانونی در راستای توسعه اقتصادی و امنیت پایدار مرزها حمایت می کند.

شجاعت، سخت کوشی و هوشمندی لازمه مدیریت موفق است

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی با قدردانی از خدمات فرمانده پیشین مرزبانی و تبریک انتصاب فرمانده جدید، امنیت کنونی استان را حاصل تلاش شبانه روزی نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی و اعضای شورای تأمین دانست.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، از مجاهدت نیروهای مسلح و دستگاه های مسئول در حفظ امنیت استان تقدیر کرد و گفت امنیت امروز کردستان نتیجه ایثار، فداکاری و حضور مستمر خادمان عرصه امنیت است.

نماینده ولی فقیه در کردستان سه ویژگی شجاعت، سخت کوشی و هوشمندی را مهم ترین شاخصه های مدیران موفق برشمرد و تأکید کرد مسئولان با مدیریت مبتنی بر تدبیر، برنامه ریزی و تعامل می توانند زمینه ارتقای امنیت و خدمت رسانی مطلوب به مردم را فراهم کنند.

توسعه مرزها با تجارت قانونی و طرح های زیرساختی شتاب می گیرد

آرش لهونی با قدردانی از خدمات فرمانده سابق مرزبانی، انتصاب سردار احمدرضا حاتمی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از ظرفیت های موجود، امنیت و خدمت رسانی در مناطق مرزی بیش از گذشته تقویت شود.

وی با اشاره به ظرفیت های مرزی استان، اجرای قانون تجارت مرزنشینان، ساماندهی تجارت خرد مرزی، ایجاد بندر خشک و منطقه آزاد تجاری را از مهم ترین برنامه های توسعه ای کردستان برشمرد و گفت این طرح ها می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال در استان باشد.

استاندار کردستان بر لزوم حمایت از معیشت مرزنشینان و ساماندهی فعالیت های مرزی تأکید کرد و افزود با همکاری مرزبانی و دستگاه های مسئول، طرحی برای ساماندهی تجارت خرد مرزی تدوین شده است تا ضمن حفظ امنیت، از بروز حوادث ناگوار در مرزها جلوگیری شود.

وحدت مردم، پشتوانه امنیت پایدار استان است

سردار یحیی الهی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای امنیت، امنیت امروز کردستان را مرهون جانفشانی شهدا و همکاری مردم با دستگاه های مسئول دانست.

وی وحدت شیعه و سنی، تعامل میان مردم، مسئولان و دستگاه های امنیتی را از مهم ترین عوامل ثبات و آرامش استان عنوان کرد و گفت هماهنگی میان مجموعه های اجرایی و امنیتی موجب شکل گیری امنیت پایدار در کردستان شده است.

فرمانده انتظامی کردستان ضمن قدردانی از خدمات سردار فرج رستمی، ابراز امیدواری کرد با حضور فرمانده جدید مرزبانی، همکاری میان یگان های فراجا تقویت شده و امنیت مرزهای استان بیش از پیش ارتقا یابد.

هوشمندسازی مرزها امنیت استان را ارتقا داد

سردار فرج رستمی خدمت در کردستان را افتخاری بزرگ دانست و با قدردانی از حمایت مسئولان و همراهی مردم، همدلی حاکم بر استان را مهم ترین عامل موفقیت مرزبانی در انجام مأموریت ها عنوان کرد.

وی توسعه زیرساخت های مرزی، تجهیز پاسگاه ها، ارتقای فرهنگ سازمانی و افزایش توان عملیاتی یگان های مرزی را از مهم ترین اقدامات انجام شده در سال های اخیر برشمرد.

فرمانده پیشین مرزبانی کردستان با اشاره به اجرای طرح های هوشمندسازی مرز، نصب سامانه های پایش و توسعه همکاری های مرزی با کشور عراق، گفت این اقدامات موجب افزایش ضریب امنیت و کاهش چشمگیر آسیب پذیری در مأموریت های مرزبانی شده است.

با تمام توان برای صیانت از مرزها تلاش می کنیم

سردار احمدرضا حاتمی با قدردانی از اعتماد فرماندهی فراجا، خدمت در مرزبانی کردستان را مسئولیتی خطیر توصیف کرد و گفت با بهره گیری از توان و تجربه نیروهای مرزبانی، حفاظت از مرزها و تأمین امنیت پایدار با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرزهای استان کردستان، بر تقویت توان عملیاتی، افزایش هماهنگی میان دستگاه های مسئول و استفاده از ظرفیت های موجود برای ارتقای امنیت مرزی تأکید کرد.

فرمانده جدید مرزبانی استان کردستان بیان کرد: مرزبانان با روحیه جهادی و حضور شبانه روزی در خط مقدم دفاع از امنیت کشور قرار دارند و مجموعه مرزبانی استان تمام ظرفیت خود را برای خدمت صادقانه به مردم، حمایت از مرزبانان و صیانت از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به کار خواهد گرفت.