چشم انتقاد سازمان های مردم نهاد قروه به شورای شهر

به گزارش خبرنگار کردپرس، ششمین دوره از شورای شهر قروه در حالی با تمدید باتوجه به شرایط کشور بر سر کار هستند که حتی در این چند ماه اضافه هم نه تنها موفق نشدند عملکرد شفاف و مثبتی از خود ارائه دهند بلکه روز به روز بر شدت انتقادها از این شورا افزایش می یابد. انتقاداتی که گرچه چندان به مذاق اعضای شورا خوش نمی آید و منتقدان را با ترور شخصیت کنار می زنند اما آنچه ارزیابی ها نشان می دهد این است که این دوره از شورای قروه نتوانست جایگاه واقعی شورای شهر را اثبات و در توسعه شهر نقشی داشته باشد.

بسیاری از شهروندان از عملکرد شورا چنان آشفته و منتقد هستند که بارها به شیوه های مختلف انتقادات خود را نشان داده اند، درست همانند سازمان های مردم نهاد شهرستان که از بی توجهی شورا نسبت به سمن ها و مطالبات آنان به شدت منتقد بودند.

اعضای این سمن ها در نشست شورای توسعه سمن ها از اینکه شورای شهر در این چند سال نشستی برای شنیدن مطالبات سمن ها برگزار نکرده اند انتقاد داشتند و همچنین از اینکه در نشست های رسمی که دعوت می شوند هم اعضای شورا حضور پیدا نمی کنند به شدت اعتراض کردند. اعتراض و انتقادی که حتی از زبان معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار هم شنیده شد. «کمال قادری» با بیان اینکه شورای شهر به این نشست ها دعوت می شوند اما حضور نمی یابند از برخوردهای دوگانه شورا گفت. «شورای این دوره چون خودشان در هیئت های ورزشی حضور دارند بیشترین کمک هایشان به هیئت هایی ورزشی بوده که خود عضو آن هستند و برای دیگر هیئت ها هیچ کمکی نداشته اند و این منجر به اعتراض ساید هیئت های ورزشی شده و شورا باید در این زمینه پاسخ گو باشد. کمک به برنامه های فرهنگی و ورزشی باید همه جانبه و برای همه باشد».

در این نشست همچنین مشخص شد که شهرداری ها برای سازمان های مردم نهاد طبق قانون سهم اعتباری دارند و باید پرداخت نمایند اما در این سال ها هیچ اعتباری از شهرداری ها برای سمن ها اختصاص نیافته است و همین منجر به طرح این سؤال شد که این اعتبارات تعریف شده پس کجا و به چه صورت هزینه شده است!؟

با این وصف معلوم نیست شورای شهر که هنوز نسبت به ماجرای استعفای شهردار توضیحی نداده و شفاف سازی نداشته اند، قرار است تا به کی این رویه نادرست خود را ادامه داده و حتی هشدار ناظران بر شورای شهر را هم نادیده گرفته و بی توجه به این موارد کار خود را پیش می برند!؟