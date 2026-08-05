مدیریت در قروه درگیر قدرت نمایی شده است/افزایش آسیب های اجتماعی خطرناک

به گزارش کرد پرس، نشست توسعه سازمان های مردم نهاد شهرستان قروه در حالی برگزار شد که مثل همیشه از مشکلات حل نشده این انجمن ها و انتقاد از همکاری نکردن تعدادی از مدیران در کنار بی تدبیری در امور مدیریتی گفته شد. موارد و مشکلاتی که هر سال تکرار و هرگز آن طور که باید نه تنها رفع نمی شوند بلکه حادتر هم می شوند.

در این نشست نماینده سمن ها از چالش های حوزه مدیریتی گفت. «بحران مدیریت به فراخور وظایف سازمانی که دولت تعیین کرده در این شهرستان با چالش روبرو است. در قروه هیچ ساز و فکری برای عزل و انتصاب مدیران وجود ندارد و همه چیز سلیقه ای است. ما نخبه های زیادی داریم که لیاقت مدیریت را دارند اما یا دیده نمی شوند یا وقتی هم مدیر شوند آن قدر سنگ اندازی می کنند که توان کار کردن را از دست می دهند».

«صادق حسین زاده» به هزینه ندادن مدیران در زمانی که برکنار می شوند، اشاره کرد. «مدیران وقتی برکنار می شوند کمتر هزینه می دهند و این آسیب است و یکی از علت های این معضل در انتصابات سلیقه ای و با سهم قدرت هست. در واقع مدیریت ها در شهرستان بر اساس قدرت نمایی شده نه براساس تخصص و لیاقت».

او با بیان اینکه تودیع رئیس ارشاد بدون هیچ هزینه و بدون هیچ پاسخی نسبت به عملکردش صورت گرفت، به انتقاد از عملکرد او پرداخت. «رفتن رئیس ارشاد بدون هیچ هزینه ای بود، انگار نه انگار که پنج سال مدیر بوده و اوضاع فرهنگی شهرستان را شخم زده، اگر هزینه مدیریت ها بالا برود دیگر مدیری جرئت نمی کند ترک فعل داشته و کم کاری کند و خود را ملزم به پاسخ گویی می داند».

مطابق سخنان «حسین زاده» فعالیت های فرهنگی و هنری و اجتماعی در شهرستان در دست یک عده اقلیت بلوکه شده و نمی توان هیچ کاری بدون میل آنان انجام داد و تا زمانی که اینگونه است نمی توان انتظار گشایش فرهنگی داشت و نتیجه این هم می شود همین بلبشوی فرهنگی و اجتماعی که امروز در جامعه می بینیم.

او بر ضرورت نشاط آفرینی در جامعه تأکید کرد و از نبود برنامه های فرهنگی و هنری مؤثر انتقاد کرد. «چه برنامه شادی آفرینی داشته ایم؟ همه برنامه ها بیشتر دولتی اند تا فرهنگی… کدام برنامه فرهنگی و هنری مستقل اجرا شده که مردم را جذب کرده باشد!؟».

نماینده سمن های قروه در ادامه به نداشتن برنامه منسجم مدیریتی در مجموعه مدیریت شهرستان اشاره داشت. «یکی از اصلی ترین مشکلات در حوزه مدیریتی شهرستان نبود یک برنامه منجسم است. وقتی مدیری منصوب می شود از او برنامه ای را نمی خواهیم و ما تاکنون هیچ اداره ای را ندیده ایم که برنامه ای در همه حوزه ها داشته باشد و این آسیب های مدیریتی را دو چندان می کند».

«صادق حسین زاده» با بیان اینکه تا وقتی با مردم صادق نباشیم، مردم هم با ما صادق نخواهند بود… گذری داشت به آسیب های اجتماعی و ابهام در امور آموزشی. «روند افزایشی خودکشی بسیار جدی و زنگ هشداری است برای همه ما… نباید این معضل نادیده گرفته شود. بخشی از این مشکلات به نبود برنامه های مناسب در شهرستان مربوط می شود و بخشی هم به نبود آموزش درست در همه حوزه ها و ما واقعاً نگران سیستم آموزشی هستیم چرا که غفلت از آموزش منجر به افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد».

او سپس گریزی داشت به اتفاقات اخیری که منجر به جریحه دار شدن افکارعمومی شده اند. «ما در این مدت سه حادثه دردناکی را داشتیم که در این حوادث سه جان عزیز از دست رفتند و نباید از این ها به سادگی گذشت و باید برای احقاق حق این از دست رفتگان تلاش کرد. چه برای محروم قربان رضایی که جانش را برای نجات دو کودک فدا کرد و چه فوت کودک هفت ساله در استخر زارعی که باید شفاف سازی شود علت مرگ این دختربچه و دیگری هم مرگ معلول ذهنی در مرکز نگهداری از معلولان است که باز هم باید بیان کنند چرا چنین اتفاقی رخ داده و برای همه این موارد ما درخواست داریم نتایج را شفاف به افکارعمومی اطلاع دهید و دادستان هم به عنوان مدعی العموم به این اتفاقات ورود کند تا دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم».