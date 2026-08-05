کاهش تولید نفت اقلیم کردستان از ۲۳۰ هزار به ۲۰ هزار بشکه

به گزارش کردپرس، مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) در گفتوگو با شبکه «دجله» اعلام کرد شرکتهای نفتکش که توان عبور از تنگه هرمز را دارند، پیشنهاد خرید نفت عراق را ارائه میکنند و بغداد نیز بالاترین قیمت پیشنهادی را میپذیرد.
علی نزار افزود همکاری تولیدی میان عراق و ترکیه باعث تداوم انتقال نفت از طریق خط لوله جیهان شده است؛ خط لولهای که ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت را دارد.
وی همچنین گفت نفت بصره از صادرات نفت کرکوک پشتیبانی میکند تا میزان انتقال نفت از مسیر جیهان به ۷۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و عراق روزانه یک میلیون بشکه نفت را بدون تخفیف قیمتی به ترکیه صادر میکند.
مدیر سومو تأکید کرد فروش نفت به ترکیه بهصرفهتر است، زیرا به دلیل وجود خط لوله آماده، هزینه انتقال برای عراق از ۱.۶۲ دلار به ازای هر بشکه فراتر نمیرود و این مبلغ شامل هزینههای بهرهبرداری، حملونقل، ذخیرهسازی و نگهداری نیز میشود.
به گفته وی، شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان آمادگی خود را برای ازسرگیری تولید نفت با بالاترین ظرفیت اعلام کردهاند.
علی نزار در ادامه اظهار داشت که به دلیل جنگ و حملات به میدانهای نفتی اقلیم کردستان، تولید نفت این منطقه از ۲۳۰ هزار بشکه در روز به ۲۰ هزار بشکه کاهش یافته و صادرات نفت عراق از طریق خط لوله جیهان نیز به ۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
وی همچنین گفت صادرات فرآوردههای نفتی از مسیر سوریه به یک میلیون تن در روز رسیده و درآمد حاصل از آن از درآمد پیش از بحران تنگه هرمز نیز بیشتر شده است.
مدیر سومو افزود میانگین قیمت فروش نفت عراق در ماه ژوئیه به ۶۰ دلار برای هر بشکه رسیده و همچنین امکان صادرات نفت کویت از طریق خطوط لوله عراق، به دلیل توقف صادرات آن کشور از مسیر تنگه هرمز، وجود دارد.
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