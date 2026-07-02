تمَلی: ارائه قانون روند صلح دیر شده؛ باید پیش از تعطیلی مجلس تصویب شود

به گزارش کردپرس، سزایی تمَلی، معاون فراکسیون پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، در سخنانی با انتقاد از تأخیر در تدوین قانون مرتبط با روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت گفت‌وگوها برای نهایی شدن این طرح ادامه دارد و انتظار می‌رود پیش از آغاز تعطیلات مجلس به پارلمان ارائه شود. به گفته او، تصویب این قانون برای پیشبرد روند صلح و دموکراتیزاسیون ترکیه ضروری است.

سزایی تمَلی در یک کنفرانس خبری در مجلس ترکیه، درباره تحولات روز و روند ارائه لایحه قانونی مورد انتظار به پارلمان توضیح داد.

تمَلی در آغاز سخنان خود، یاد ۳۳ روشنفکر، نویسنده و هنرمندی را که ۳۳ سال پیش در هتل مادیماک سیواس کشته شدند، گرامی داشت و گفت در تاریخ ترکیه کشتارهای متعددی علیه علویان رخ داده و مادیماک یکی از دردناک‌ترین آنها بوده است. او با انتقاد از روند قضایی این پرونده گفت عاملان و نیروهای پشت‌پرده این کشتار روشن نشدند و بسیاری از متهمان آزاد شدند.

او همچنین از بی‌توجهی دیگر احزاب به پیشنهاد تحقیق پارلمانی درباره مادیماک انتقاد کرد و گفت دم‌پارتی با هدف زنده نگه داشتن حافظه جمعی و پیگیری روند قضایی مغفول‌مانده، این پیشنهاد را به مجلس ارائه کرده است.

تمَلی در ادامه، با اشاره به آنچه «سندرم جولای مجلس» خواند، از انباشت لوایح در روزهای پایانی پیش از وقفه کاری پارلمان انتقاد کرد. او گفت دولت در طول زمستان کارهای ضروری را انجام نمی‌دهد و سپس در ماه جولای، بسته‌های قانونی متعدد را پشت سر هم به مجلس می‌آورد تا بدون بحث کافی به تصویب برسند.

معاون گروه پارلمانی دم‌پارتی همچنین دوازدهمین بسته قضایی را فاقد توان لازم برای حل بحران عدالت در ترکیه دانست و گفت بسته‌های قضایی پیشین نیز نه‌تنها به تقویت حاکمیت قانون کمک نکرده‌اند، بلکه به گفته او، موجب تثبیت و گسترش بی‌عدالتی و وابستگی دستگاه قضایی شده‌اند.

تمَلی در بخش دیگری از سخنان خود به نشست ناتو در آنکارا اشاره کرد و گفت دولت تنها برای آماده‌سازی این نشست ۱۲ میلیارد لیره هزینه کرده است. او این رقم را معادل ۴۳۰ هزار حداقل دستمزد دانست و افزود افزایش سهم هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو ناتو به پنج درصد تولید ناخالص داخلی، به معنای اختصاص منابع بیشتر به تسلیحات و در نتیجه تشدید فقر در جامعه خواهد بود.

او سپس در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال ارائه قانون مورد انتظار به مجلس پیش از پایان کار پارلمان گفت: «رایزنی‌های ما در این زمینه ادامه دارد و گفت‌وگوها نیز در جریان است. به نظر می‌رسد برای ارائه این قانون پیش از پایان ماه ژوئیه و پیش از وقفه کاری مجلس، توافقی حاصل شده است.»

تمَلی افزود این موضوع در نشست کمیته اجرایی مرکزی دم‌پارتی نیز بررسی شده و عایشه‌گل دوغان، سخنگوی حزب، قرار است توضیحات مفصل‌تری را در این باره با افکار عمومی در میان بگذارد.

وی با تأکید بر ضرورت تصویب این قانون گفت: «هر چیزی که به مجلس می‌آید، الزاماً تصویب نمی‌شود؛ اما تصویب این قانون یک ضرورت است. تا جایی که مشاهده کرده‌ام، رویکرد دیگر احزاب نیز تاکنون مثبت بوده است.»

تمَلی این قانون را برای آینده ترکیه، صلح، دموکراسی و بازگشت به حاکمیت قانون مهم دانست و گفت باید با احساس مسئولیت به آن نزدیک شد. او افزود: «این قانون نباید در پایان ژوئیه، بلکه باید همین حالا تصویب شود؛ زیرا از پیش هم دیر شده است.»

معاون فراکسیون پارلمانی دم‌پارتی در پایان تأکید کرد که مجلس «تعطیل» نمی‌شود، بلکه تنها وارد وقفه کاری می‌شود و این وقفه در صورت ضرورت می‌تواند به تعویق بیافتد. او گفت مهم این است که قوانینی که جامعه در انتظار آنهاست، از طریق کار پارلمانی به اجرا درآیند و هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که مجلس حتماً در تاریخ مشخصی کار خود را متوقف کند.