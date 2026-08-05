سرخط خبرهای ۱۴مرداد خبرگزاری کردپرس

دیدار مظلوم عبدی و احمد الشرع در دمشق
«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در دمشق با رئیس دولت موقت سوریه دیدار و درباره روند ادغام SDF و مدیریت خودگردان در ساختار دولت، همچنین موضوع آموزش و جایگاه زبان کردی، گفتوگو کرد.
تحرکات امریکاییها در اربیل و آغاز خروج از آخرین پایگاه در عراق
نیروهای امریکایی در شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق در حال انجام عملیات بازاستقرار و جابجایی گسترده هستند که اکثر آن شبانه و میان پایگاه حریر، فرودگاه اربیل و کنسولگری امریکا انجام میشود.
تاثیر دیدار بارزانی و الشرع بر پرونده کردهای سوریه
به نوشته المانیتور، دعوت احمد الشرع از نچیروان بارزانی پیام روشنی درباره افزایش نقش اقلیم کردستان در آینده سیاسی کردهای سوریه و کاهش انحصار نیروهای دموکراتیک سوریه در این پرونده دارد.
نشست فوقالعاده دم پارتی درباره قانون چارچوب صلح روند صلح
هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی امروز در نشستی فوقالعاده، آخرین تحولات مربوط به «قانون چارچوب» مورد انتظار برای روند صلح و جامعه دموکراتیک را بررسی میکند.
هیئت شرکت نفت سوریه و شرکت انرژی اچ کی ان وارد قامشلو شد
هیئتی متشکل از مقامهای شرکت نفت سوریه و شرکت آمریکایی HKN با هدف بازدید از تأسیسات نفت و گاز منطقه رمیلان و بررسی روند فعالیتهای تولیدی، وارد شهر قامشلو در کردستان سوریه شد.
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