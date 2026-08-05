تردد ۹۱۳ هزار زائر از مرز خسروی

به گزارش کردپرس؛ بهرام سلیمانی با تشریح آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرز خسروی اظهار کرد: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، ۵۲۰ هزار و ۴۳۵ نفر از طریق این مرز از کشور خارج شده‌اند و ۳۹۳ هزار و ۲ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: در مجموع، میزان ترددهای ورودی و خروجی مرز بین‌المللی خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به ادامه موج بازگشت زائران تصریح کرد: خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان در مسیر بازگشت زائران با آمادگی کامل ادامه دارد و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد و تأمین رفاه آنان پیش‌بینی شده است.

سلیمانی همچنین با یادآوری اطلاعیه شماره ۱۴ ستاد مرکزی اربعین حسینی ۱۴۰۵ تأکید کرد: با توجه به خستگی مفرط ناشی از شرایط سفر، هموطنانی که با خودروی شخصی تردد می‌کنند، برای حفظ سلامت خود و سایر سرنشینان، به‌ویژه فرزندان عزیزشان، پیش از رانندگی و در طول مسیر حتماً استراحت کافی داشته باشند و از ادامه رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند.