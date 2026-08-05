۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲

تردد ۹۱۳ هزار زائر از مرز خسروی

تردد ۹۱۳ هزار زائر از مرز خسروی

سرویس کرمانشاه _ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و جانشین ستاد اربعین استان از ثبت ۶۹ هزار تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی در ۱۳ مردادماه خبر داد و گفت: مجموع تردد زائران از ابتدای عملیات اربعین تا پایان این روز به بیش از ۹۱۳ هزار نفر رسیده است.

به گزارش کردپرس؛ بهرام سلیمانی با تشریح آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرز خسروی اظهار کرد: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، ۵۲۰ هزار و ۴۳۵ نفر از طریق این مرز از کشور خارج شده‌اند و ۳۹۳ هزار و ۲ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: در مجموع، میزان ترددهای ورودی و خروجی مرز بین‌المللی خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است.

 جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به ادامه موج بازگشت زائران تصریح کرد: خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان در مسیر بازگشت زائران با آمادگی کامل ادامه دارد و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد و تأمین رفاه آنان پیش‌بینی شده است.

 سلیمانی همچنین با یادآوری اطلاعیه شماره ۱۴ ستاد مرکزی اربعین حسینی ۱۴۰۵ تأکید کرد: با توجه به خستگی مفرط ناشی از شرایط سفر، هموطنانی که با خودروی شخصی تردد می‌کنند، برای حفظ سلامت خود و سایر سرنشینان، به‌ویژه فرزندان عزیزشان، پیش از رانندگی و در طول مسیر حتماً استراحت کافی داشته باشند و از ادامه رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند.

کد مطلب 2797954

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