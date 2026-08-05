پیگیری های مادر کُرد باعث رسمی شدن زبان کردی در سامانه شهرداری استانبول شد+ فیلم

به گزارش کردپرس، شهرداری کلانشهر استانبول روز ۳۱ جولای گویش کرمانجی زبان کردی را به خدمات چندزبانه مرکز ارتباطات ALO 153 افزود.
این مرکز که زیر نظر اداره روابط عمومی شهرداری استانبول فعالیت میکند، پیشتر خدمات خود را به زبانهای ترکی، انگلیسی و عربی ارائه میداد و زبان کردی در میان گزینههای آن نبود.
دلال گونل یکی از افرادی است که تجربه شخصیاش به شکلگیری مطالبه ارائه خدمات کردی در این مرکز کمک کرد. او در سال ۱۹۹۲ بر اثر فشارهای موجود از ماردین مهاجرت کرد و پس از اقامت در مانیسا و آدانا، سرانجام در استانبول ساکن شد.
کارت گمشدهای که به جریمه ۲۸ هزار لیری انجامید
دلال گونل در سپتامبر ۲۰۲۵، هنگامی که برای رفتن از خانه خود در شهرستان کاغذخانه استانبول به بیمارستان خارج شده بود، کارت سازمان اتوبوسرانی، تراموا و تونل استانبول (İETT) خود را گم کرد.
پس از گمشدن کارت، آیتن اسن، دختر دلال گونل، با مرکز ALO 153 تماس گرفت تا کارت مادرش را باطل کند؛ اما مسئول مرکز اعلام کرد برای انجام این کار باید مستقیماً با صاحب کارت صحبت شود و اطلاعاتی در اختیار دختر او قرار نداد.
دلال گونل گفت: «وقتی دخترم با ۱۵۳ تماس گرفت، مسئول مرکز گفت باید خود صاحب کارت صحبت کند. من ترکی نمیدانم؛ زبان من کردی است. با وجود اینکه این موضوع را توضیح دادیم، چون نتوانستند با من صحبت کنند، کارت را باطل نکردند.»
به گفته او، فرد دیگری پس از پیداکردن کارت از آن استفاده کرد و در نتیجه جریمهای سنگین برای صاحب کارت صادر شد: «چون شخص دیگری از کارتم استفاده کرده بود، من را ۲۸ هزار لیر جریمه کردند. سه ماه بعد متوجه اشتباه خود شدند، جریمه را لغو کردند و کارت جدیدی برایم فرستادند.»
پیگیری موضوع از طریق اعضای شورای شهرداری
پس از آنکه تماس با ALO 153 به نتیجه نرسید، دلال گونل و دخترش موضوع را با اعضای شورای شهرداری کلانشهر استانبول که در چارچوب ائتلاف موسوم به «توافق شهری» انتخاب شده بودند، در میان گذاشتند.
این پیگیریها در کنار تلاشهای جمعی دیگر افراد و نهادها، به طرح گستردهتر مطالبه ارائه خدمات به زبان کردی در مرکز ارتباطات شهرداری کمک کرد؛ مطالبهای که سرانجام با افزودهشدن کرمانجی به خدمات ALO 153 پاسخ گرفت.
زبان کردی باید در همه عرصههای عمومی رسمی باشد
دلال گونل گفت ناتوانی در دریافت خدمات عمومی به زبان مادری، در بخشهای مختلف زندگی روزمره برای او مشکل ایجاد کرده است.
او توضیح داد هنگام مراجعه به بیمارستانها و ادارههای دولتی، بهدلیل ندانستن زبان ترکی ناچار است همیشه دخترش را همراه خود ببرد. برای انجام برخی امور رسمی، از جمله کارهای دفترخانهای، نیز مجبور به استخدام مترجم میشود.
گونل با تأکید بر اهمیت استفاده کردها از زبان مادری خود گفت زبان کردی نباید تنها به یک مرکز تلفنی محدود بماند و باید امکان استفاده از آن در همه عرصههای عمومی فراهم شود.
اگر خدمات کردی وجود داشت، مادرم خودش مشکلش را توضیح میداد
آیتن اسن، دختر دلال گونل، گفت پس از مشکلی که برای مادرش پیش آمد، موضوع را با مسئولان شهرداری در میان گذاشت، اما در ابتدا نتیجهای به دست نیاورد.
او با تأکید بر اینکه زبان مادری خانوادهاش کردی است، خواستار ارائه خدمات عمومی به این زبان شد و گفت: «باید در همهجا کردی صحبت کنیم تا هرگاه با مشکلی روبهرو شدیم، بتوانیم به زبان خودمان خدمات دریافت کنیم.»
اسن افزود: «برای نمونه، اکنون من برای مادرم ترجمه میکنم. اگر خدمات به زبان کردی ارائه میشد، دیگر نیازی نبود من مترجم او باشم و خودش میتوانست هرچه میخواهد توضیح دهد. ما میخواهیم زبان کردی در بیمارستانها، فرمانداریهای شهرستان و همه نهادها جایگاه داشته باشد.»
دلال گونل و دخترش افزودهشدن زبان کردی به ALO 153 را اقدامی مثبت میدانند، اما تأکید میکنند دسترسی شهروندان کردزبان به خدمات عمومی به زبان مادری باید در همه مؤسسات و بخشهای زندگی روزمره گسترش یابد.
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