به گزارش کردپرس، «میتینگ آزادی» با شعار «به سوی جامعه دموکراتیک با رهبری آزاد» که به ابتکار حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، حزب مناطق دموکراتیک (DBP) و جنبش زنان آزاد (TJA) و با حضور هزاران تن از مردم در میدان نوروز شهر وان برگزار شد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با اجرای موسیقی و هه‌لپه‌رکی همراه شدند و سپس با پخش تصاویری از اظهارات قدیر اینانیر درباره عبدالله اوجالان، یاد این هنرمند فقید گرامی داشته شد.

در ادامه، بخش‌هایی از سخنرانی‌های قدیمی عبدالله اوجالان از طریق نمایشگرهای بزرگ برای حاضران پخش شد. شرکت‌کنندگان با روشن کردن چراغ تلفن‌های همراه خود، در سکوت به سخنان او گوش دادند و پس از پایان نمایش، هزاران نفر برای دقایقی شعار «Bijî Serok Apo» (زنده‌باد رهبر آپو) سر دادند.

در این ویدئو بخش هایی از سخنان اوجالان بازپخش شد که او با تأکید بر مخالفت با حل مسائل از طریق خشونت می گفت: «ما طرفدار حل مسائل از راه خشونت نیستیم.» او همچنین بر ضرورت گفت‌وگو، توقف درگیری‌های مسلحانه، ایجاد تضمین‌های قانونی برای حقوق کُردها، به رسمیت شناختن هویت ملی کردها و فراهم شدن زمینه زندگی برابر، برادرانه و صلح‌آمیز تأکید داشت.

در بخش دیگری از این فیلم اوجالان گفت: «اگر گفت‌وگو برقرار شود، ما فردا همه سلاح‌ها را ساکت می‌کنیم. مطالبات ما کاملاً طبیعی، انسانی و دموکراتیک است. همه باید بتوانند دیدگاه، هویت، نام و فرهنگ خود را داشته باشند.» او همچنین گفت که به توانایی خود برای پیشبرد این مسیر باور دارد و افزود: «کردها به سخنان من گوش می‌دهند و نفوذ و جایگاه من کاملاً روشن است.»

مراسم پس از پخش این ویدئو با سخنرانی‌ها و اجرای برنامه‌های موسیقی ادامه یافت.