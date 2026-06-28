به گزارش کردپرس، میتینگ «آزادی» با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه آزاد» به ابتکار جنبش زنان آزاد (TJA)، حزب مناطق دموکراتیک (DBP) و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در میدان ایستگاه شهر دیاربکر (آمد) آغاز شد.

این تجمع با هدف مطالبه آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان برگزار شده و بنا بر گزارش برگزارکنندگان، ده‌ها هزار نفر از دیاربکر و شهرهای اطراف در آن حضور یافته اند.

قرار است در این میتینگ، چیغدم قلیچ‌گون اوچار، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، و ویسی آکتاش سخنرانی کنند.

همچنین پینار آیدینلار، قادر چات و سرحدو از جمله هنرمندانی هستند که قرار است در ادامه برنامه برای حاضران به اجرای موسیقی بپردازند.