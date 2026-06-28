۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۷

ده‌ها هزار نفر در دیاربکر برای آزادی اوجالان گرد هم آمدند + فیلم

ده‌ها هزار نفر در دیاربکر برای آزادی اوجالان گرد هم آمدند + فیلم

سرویس ترکیه - میتینگ «آزادی» با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه آزاد» در میدان ایستگاه دیاربکر برگزار شد. ده‌ها هزار نفر از دیاربکر و شهرهای اطراف در این تجمع که با مطالبه آزادی عبدالله اوجالان برگزار شد، حضور یافتند.

به گزارش کردپرس، میتینگ «آزادی» با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه آزاد» به ابتکار جنبش زنان آزاد (TJA)، حزب مناطق دموکراتیک (DBP) و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در میدان ایستگاه شهر دیاربکر (آمد) آغاز شد.

این تجمع با هدف مطالبه آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان برگزار شده و بنا بر گزارش برگزارکنندگان، ده‌ها هزار نفر از دیاربکر و شهرهای اطراف در آن حضور یافته اند.

قرار است در این میتینگ، چیغدم قلیچ‌گون اوچار، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، و ویسی آکتاش سخنرانی کنند.

همچنین پینار آیدینلار، قادر چات و سرحدو از جمله هنرمندانی هستند که قرار است در ادامه برنامه برای حاضران به اجرای موسیقی بپردازند.

کد مطلب 2796787

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