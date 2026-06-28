به گزارش کردپرس، ویسی آکتاش همبندی پیشین عبدالله اوجالان و عضو دبیرخانه امرالی، در میتینگ «آزادی» که با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه دموکراتیک» و با مطالبه آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان در میدان ایستگاه دیاربکر برگزار شد، سخنان خود را با گرامیداشت یاد قدیر اینانیر آغاز کرد.

او با تسلیت درگذشت این بازیگر سرشناس سینمای ترکیه گفت: «قدیر اینانیر تنها یک هنرمند برجسته نبود، بلکه یک سوسیالیست و مبارزی عدالت‌خواه بود که با ایستادگی خود، به الگویی برای مبارزه در راه آزادی و صلح تبدیل شد. او همواره برای حل مشکلات جامعه تلاش کرد و یاد و نامش همیشه در دل مردم زنده خواهد ماند.»

اوجالان نماد آزادی و مقاومت است

آکتاش با اشاره به جایگاه عبدالله اوجالان در میان کردها، گفت: «اوجالان نماد عزت، بیداری و آینده کردهاست. او بارها تأکید کرده است که تا زنان آزاد نشوند، جامعه نیز آزاد نخواهد شد و به همین دلیل زنان کرد به پیشگامان مبارزه تبدیل شدند.»

وی افزود: «اوجالان معمار صلح، دموکراسی، وحدت و آزادی است. او تنها یک رهبر سیاسی نیست، بلکه سازنده صلحی شرافتمندانه است و از سال ۱۹۹۳ تاکنون برای پیشبرد مذاکرات تلاش کرده است. قدرت او در این است که از هویت مردم خود دفاع کرده و به همین دلیل، اوجالان برای مردم، آزادی و مقاومت معنا می‌دهد.»

آزادی اوجالان، ترکیه را دموکراتیک می‌کند

آکتاش با انتقاد از ادامه انزوای عبدالله اوجالان با وجود روند «صلح و جامعه دموکراتیک» اظهار داشت: «اوجالان اراده صلح و دموکراسی و آینده ملت‌هاست و به همین دلیل نیز مذاکره‌کننده اصلی این روند به شمار می‌رود. دولت باید با اراده مردم با احترام برخورد کند.»

او افزود: «رهبری آزاد، هم خاورمیانه و هم ترکیه را دموکراتیک خواهد کرد. به همین دلیل است که انزوا همچنان ادامه دارد و از آزادی هراس دارند. آزادی اوجالان، آزادی این مردم است و اراده او، اراده ماست.»

او با اشاره به تجربه آفریقای جنوبی و نلسون ماندلا گفت: «تاریخ نشان داده است که با تداوم انزوا نمی‌توان به صلح رسید. انزوا راه‌حل نیست و صلح تنها از مسیر گفت‌وگو و مذاکرات دموکراتیک امکان‌پذیر است.»

آکتاش سپس از حاضران پرسید: «آیا حصر اوجالان را می‌پذیریم؟» که جمعیت در پاسخ یکصدا فریاد زد: «نه.» او نیز خطاب به مردم گفت: «پس با هم فریاد بزنیم؛ نه به حصر، نه به حصر، نه به حصر.»

صلح، به معنای تسلیم شدن نیست

عضو دبیرخانه امرالی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که صلح باید بر پایه برابری و کرامت شکل بگیرد.

او گفت: «ما خواهان شرایط آزاد برای فعالیت سیاسی، مذاکرات برابر و صلحی شرافتمندانه هستیم. قانونی می‌خواهیم که قانون صلح باشد. صلح با اجبار به دست نمی‌آید و به معنای زیر پا گذاشتن کرامت مردم نیست؛ صلح با احترام، آزادی و به رسمیت شناختن حقوق مردم محقق می‌شود.»

آکتاش افزود: «نباید صلح را با تسلیم شدن اشتباه گرفت. این مردم به صلح باور دارند، اما هرگز تسلیم نخواهند شد. اجازه نخواهیم داد روند صلح به روندی برای تحمیل تسلیم یا حذف مطالبات دموکراتیک تبدیل شود.»

او سخنان خود را با نقل قولی از عبدالله اوجالان به پایان رساند و گفت: «ای زندگی! یا تو را آزادانه خواهم زیست، یا چنان خواهد بود که گویی هرگز زندگی نکرده‌ام.»

پس از پایان سخنرانی ویسی آکتاش، برنامه میتینگ با اجرای کنسرت و برنامه‌های هنری ادامه یافت.