۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۰

میتینگ «آزادی» در دیاربکر با اجرای موسیقی و تکرار شعار «زنده باد اوجالان» پایان یافت

میتینگ «آزادی» در دیاربکر با اجرای موسیقی و تکرار شعار «زنده باد اوجالان» پایان یافت

سرویس ترکیه – میتینگ «آزادی» با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه دموکراتیک» در میدان ایستگاه دیاربکر، پس از یک روز برگزاری و حضور ده‌ها هزار نفر، با اجرای قادر چات و سرحدو و تکرار شعارهای حمایت از عبدالله اوجالان پایان یافت.

به گزارش کردپرس، میتینگ «آزادی» با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه دموکراتیک» و با مطالبه آزادی عبدالله اوجالان، در میدان ایستگاه دیاربکر برگزار شد و پس از پایان سخنرانی‌ها با اجرای برنامه موسیقی توسط قادر چات و سرحدو به کار خود پایان داد.

میتینگ «آزادی» در دیاربکر با اجرای موسیقی و تکرار شعار «زنده باد اوجالان» پایان یافت

در جریان این تجمع، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر عبدالله اوجالان و پلاکاردهایی با شعارهایی چون «یا اوجالان به دیاربکر بیاید، یا دیاربکر نزد اوجالان برود»، «در راه رسیدن به خورشید، مبارزه‌ای بزرگ» و «حقیقت عشق است و عشق، زندگی آزاد است»، بارها شعار «Bijî Serok Apo» سر دادند.

میتینگ «آزادی» در دیاربکر با اجرای موسیقی و تکرار شعار «زنده باد اوجالان» پایان یافت

ده‌ها هزار نفر از حاضران که از ساعات اولیه روز در این میتینگ حضور یافته و خواستار آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان بودند، با اجرای ترانه‌های قادر چات به رقص دسته‌جمعی (هەلپەرکێ) پرداختند.

در ادامه، ویدئویی از بخش‌هایی از سخنرانی‌های عبدالله اوجالان درباره آزادی، صلح و دموکراسی که در مقاطع مختلف ایراد شده بود، برای حاضران به نمایش درآمد.

میتینگ «آزادی» در دیاربکر با اجرای موسیقی و تکرار شعار «زنده باد اوجالان» پایان یافت

پس از آن، سرحدو که پس از ۱۱ سال بار دیگر در دیاربکر روی صحنه رفت، با اشاره به بازداشت خود گفت: «ما برای صلح و آرامش آمده‌ایم. چرا این‌قدر از اوجالان می‌ترسند؟ ما هرگز از مطالبه صلح دست نخواهیم کشید.»

میتینگ «آزادی» در دیاربکر با اجرای موسیقی و تکرار شعار «زنده باد اوجالان» پایان یافت

سرحدو در خلال اجرای ترانه‌های خود بارها با حاضران گفت‌وگو کرد و فضای پرشوری در محل برگزاری میتینگ ایجاد شد.

این میتینگ در پایان، با خروج آرام و منظم ده‌ها هزار شرکت‌کننده از میدان، در حالی که همچنان فضای پرشور آن حفظ شده بود، به پایان رسید.

میتینگ «آزادی» در دیاربکر با اجرای موسیقی و تکرار شعار «زنده باد اوجالان» پایان یافت

کد مطلب 2796794

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