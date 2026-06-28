میتینگ «آزادی» در دیاربکر با اجرای موسیقی و تکرار شعار «زنده باد اوجالان» پایان یافت

به گزارش کردپرس، میتینگ «آزادی» با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه دموکراتیک» و با مطالبه آزادی عبدالله اوجالان، در میدان ایستگاه دیاربکر برگزار شد و پس از پایان سخنرانی‌ها با اجرای برنامه موسیقی توسط قادر چات و سرحدو به کار خود پایان داد.

در جریان این تجمع، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر عبدالله اوجالان و پلاکاردهایی با شعارهایی چون «یا اوجالان به دیاربکر بیاید، یا دیاربکر نزد اوجالان برود»، «در راه رسیدن به خورشید، مبارزه‌ای بزرگ» و «حقیقت عشق است و عشق، زندگی آزاد است»، بارها شعار «Bijî Serok Apo» سر دادند.

ده‌ها هزار نفر از حاضران که از ساعات اولیه روز در این میتینگ حضور یافته و خواستار آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان بودند، با اجرای ترانه‌های قادر چات به رقص دسته‌جمعی (هەلپەرکێ) پرداختند.

در ادامه، ویدئویی از بخش‌هایی از سخنرانی‌های عبدالله اوجالان درباره آزادی، صلح و دموکراسی که در مقاطع مختلف ایراد شده بود، برای حاضران به نمایش درآمد.

پس از آن، سرحدو که پس از ۱۱ سال بار دیگر در دیاربکر روی صحنه رفت، با اشاره به بازداشت خود گفت: «ما برای صلح و آرامش آمده‌ایم. چرا این‌قدر از اوجالان می‌ترسند؟ ما هرگز از مطالبه صلح دست نخواهیم کشید.»

سرحدو در خلال اجرای ترانه‌های خود بارها با حاضران گفت‌وگو کرد و فضای پرشوری در محل برگزاری میتینگ ایجاد شد.

این میتینگ در پایان، با خروج آرام و منظم ده‌ها هزار شرکت‌کننده از میدان، در حالی که همچنان فضای پرشور آن حفظ شده بود، به پایان رسید.