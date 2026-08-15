به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری اظهار کرد: تولید گل و گیاهان زینتی در سال‌های اخیر با توسعه فعالیت‌های گلخانه‌ای به یکی از بخش‌های رو به رشد کشاورزی آذربایجان‌غربی تبدیل شده است.

او افزود: افزایش تعداد واحدهای گلخانه‌ای و استقبال تولیدکنندگان از کشت‌های کنترل‌شده، زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این بخش را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در حال حاضر در حدود هفت هکتار از گلخانه‌های تولیدکننده گل و گیاهان زینتی استان، سالانه بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار شاخه گل بریده رز تولید می‌شود.

اصغری تصریح کرد: همچنین سالانه حدود سه میلیون و ۶۵۰ هزار گلدان انواع گل و گیاهان زینتی در گلخانه‌های استان تولید و روانه بازار می‌شود.

وی توسعه گلخانه‌ها و افزایش فرهنگ مصرف گل در مناسبت‌های مختلف را از مهم‌ترین عوامل رونق این بخش عنوان کرد و گفت: گسترش کشت گلخانه‌ای علاوه بر افزایش تولید گل‌های زینتی، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری آب، ایجاد اشتغال و تولید محصولات متنوع کشاورزی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: توسعه تولید گل و گیاهان زینتی، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌آفرینی و افزایش درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی استان فراهم کرده است.