بازداشت سرحَدو رپر مشهور کُرد که قرار بود در میتینگ آزادی دیاربکر بخواند

به گزارش کردپرس، سرحَدو، خواننده رپ کُرد، پس از ورود از آلمان به دیاربکر، توسط پلیس بازداشت شد. این هنرمند قرار بود روز ۲۸ ژوئن در میتینگ «آزادی» که با محوریت آزادی عبدالله اوجالان در دیاربکر برگزار می‌شود، برنامه اجرا کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این هنرمند پس از مدتی اقامت در آلمان، امروز با هواپیما وارد فرودگاه دیاربکر شد. او پس از خروج از فرودگاه برای صرف غذا به یکی از رستوران‌های شهر رفت، اما هنگام خروج از رستوران، حدود ساعت ۱۶:۲۰، توسط مأموران پلیس بازداشت شد.

نیروهای پلیس پس از بازداشت، سرحَدو را به اداره امنیت دیاربکر منتقل کردند. او پس از طی مراحل بازجویی و انتقال به دادگستری، اظهارات خود را ارائه داد و در نهایت آزاد شد.

تاکنون مقام‌های رسمی دلیل بازداشت این هنرمند را اعلام نکرده‌اند.

سرحَدو قرار است روز ۲۸ ژوئن در میتینگ «آزادی» که از سوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی)، حزب مناطق دموکراتیک (DBP) و جنبش زنان آزاد (TJA) در دیاربکر برگزار می‌شود، روی صحنه برود و اجرای موسیقی داشته باشد.