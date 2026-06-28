پیام عبدالله اوجالان در سوگ قدیر اینانیر در میتینگ استانبول خوانده شد

به گزارش کردپرس، در حالی که «میتینگ آزادی» در میدان باغجیلار استانبول ادامه داشت، پیام عبدالله اوجالان درباره درگذشت بازیگر برجسته سینمای ترکیه، قدیر اینانیر، برای حاضران قرائت شد.

متن پیام عبدالله اوجالان:

«با احترام یاد هنرمند بزرگ و عزیز، قدیر اینانیر، را که در دل ملت‌های ترکیه جایگاهی ویژه داشت، گرامی می‌دارم.

او از بزرگ‌ترین نمایندگان جریان سینمایی بود که ییلماز گونِی و سری ثریا نیز از چهره‌های شاخص آن به شمار می‌رفتند. او هنرمندی واقعی برای مردم بود. در نگاه مردم، نماد ارزش‌های اخلاقی و زیبایی‌شناختی بود. او همچنین از رهبران فکری واقعی و استوارِ روند صلح به شمار می‌رفت. همانند سری ثریا، از پیگیران روند اخیر صلح نیز بود. باور دارم روند جدید صلح و جامعه دموکراتیک به موفقیت خواهد رسید و با این موفقیت، روح او نیز شاد خواهد شد.

به همه نزدیکان، دوستان و مردم‌مان تسلیت می‌گویم و با احترام و محبت به همه درود می‌فرستم.

عبدالله اوجالان

امرالی

۲۷ ژوئن ۲۰۲۶»

پس از خوانده شدن این پیام، بخشی از یک گفت‌وگوی تصویری قدیر اینانیر که در آن گفته بود: «عبدالله اوجالان رهبر مردم خود است»، برای حاضران به نمایش درآمد.