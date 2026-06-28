تصاویری از راهپیمایی دیاربکر با شرکت هزاران نفر از مردم + فیلم

به گزارش کردپرس، میتینگ «آزادی» با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه دموکراتیک» و با مطالبه آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان، در میدان ایستگاه دیاربکر با حضور گسترده شهروندان ادامه یافت.

این تجمع با یک دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان مبارزات آزادی‌خواهانه کردها در ترکیه آغاز شد و حاضران پس از آن شعارهای «شهیدان نمی‌میرند» و «Bijî Serok Apo» سر دادند.

در ادامه، عباس شاهین، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در دیاربکر، به نمایندگی از کمیته برگزاری میتینگ سخنرانی کرد و گفت: «امروز در دیاربکر، فقط در یک میدان تجمع گرد نیامده‌ایم؛ ما در میدانی هستیم که در آن آزادی اوجالان، به عنوان تضمین اراده مشترک مردم و امید آزادی، فریاد زده می‌شود.»

شاهین با بیان اینکه حاضران در این تجمع در برابر انکار، فشار و بی‌قانونی موضعی شرافتمندانه گرفته‌اند، افزود: «ما با رهبری آزاد به سوی جامعه دموکراتیک حرکت می‌کنیم؛ زیرا می‌دانیم جامعه دموکراتیک، جامعه‌ای است که در آن مردم با هویت، زبان و فرهنگ خود آزادانه زندگی می‌کنند.»

او تأکید کرد جامعه دموکراتیکی که با مقاومت زنان و زحمتکشان ساخته می‌شود، تضمین صلح و برابری خواهد بود و افزود: «هیچ فشاری نمی‌تواند راهپیمایی آزادی مردم را متوقف کند. اراده‌ای که از این میدان برمی‌خیزد، اراده مشترک همه کسانی است که خواهان زندگی آزاد و دموکراتیک هستند.»

شاهین در پایان از همه خواست فلسفه جامعه دموکراتیک را تقویت کنند، همبستگی را گسترش دهند و «راهپیمایی آزادی» را شانه‌به‌شانه ادامه دهند.

پس از او، روچم وفا الیاکوت، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP) در دیاربکر، نیز به نمایندگی از کمیته برگزاری سخن گفت و اظهار داشت: «ما برای آزادی فیزیکی اوجالان و آزادی مردم گرد هم آمده‌ایم. از حمایت مردم‌مان قدردانی می‌کنیم. ما رهبری آزاد و زندگی آزاد می‌خواهیم.»

در جریان سخنرانی‌ها، حاضران بارها شعارهای «Bijî Serok Apo» و «Bê Serok jiyan nabe» سر دادند. پس از پایان سخنرانی‌ها، پیام عبدالله اوجالان درباره درگذشت قدیر اینانیر، بازیگر سرشناس سینمای ترکیه، برای شرکت‌کنندگان خوانده شد.