به گزارش کردپرس، حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) و جنبش زنان آزاد (TJA) اعلام کردند که در راستای حمایت از آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان و پیشبرد روند حل مسئله کُرد، روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن چهار «میتینگ آزادی» در شهرهای مرسین، دیاربکر، استانبول و وان برگزار خواهند کرد.
در آستانه این تجمعها، کارزاری با هشتگ به سوی میتینگ برای آزادی (#ÖzgürlükİçinMitinge) در شبکه اجتماعی ایکس راهاندازی شد و رؤسای مشترک دمپارتی نیز با انتشار پیامهای ویدئویی از مردم برای حضور در این گردهماییها دعوت کردند.
حاتماوغولاری: صلح را باید با مشارکت همه مردم ساخت
تولای حاتماوغولاری که قرار است در میتینگ ۲۷ ژوئن در مرسین حضور یابد، در پیام خود گفت: «مردم عزیز ترکیه، برای آنکه روند صلح و جامعه دموکراتیک وارد مرحلهای پیشرفتهتر شود، امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت گسترده و مشترک از صلح نیاز داریم.»
او افزود: «زنان، جوانان، کارگران و همه اقشار جامعه، بهویژه ترکها، کُردها، عربها، آشوریها و مسیحیان، باید نقش پررنگتری در ساختن صلح در این سرزمین ایفا کنند.»
رئیس مشترک دمپارتی با دعوت از مردم برای حضور در میتینگهای مرسین، دیاربکر، وان و استانبول گفت: «این گردهماییها را با شعار "با جامعه دموکراتیک به سوی آزادی" برگزار میکنیم. من نیز در میتینگ مرسین حضور خواهم داشت و از همه مردم منطقه چوکوروا دعوت میکنم در این تجمع شرکت کنند.»
بکرخان: برای آزادی اوجالان و دموکراتیک شدن ترکیه گرد هم بیاییم
تونجر بکرخان نیز که در میتینگ ۲۸ ژوئن در میدان باغجیلار استانبول شرکت خواهد کرد، در پیام خود گفت: «مردم عزیز، روز ۲۸ ژوئن ساعت ۱۶ در میدان باغجیلار، میتینگ آزادی را برگزار میکنیم. کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری به دموکراسی، آزادی و صلح نیاز دارد.»
او با اشاره به فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه، افزود: «روندی که با آن فراخوان آغاز شد، اکنون نیازمند برداشتن گامهای قانونی است. برای آنکه این روند با سرعت بیشتری پیش برود، ترکیه به بستری دموکراتیک دست یابد، آقای اوجالان به آزادی برسد، زندانیان سیاسی آزاد شوند و کشوری دموکراتیکتر، مرفهتر و قابلزیستتر ساخته شود، از همه مردم، اعم از زنان، جوانان، کُردها، ترکها، علویان و همه اقوام و پیروان ادیان مختلف دعوت میکنیم در این میتینگها حضور یابند.»
بکرخان تأکید کرد: «اگر بتوانیم صدای خود را از استانبول، مرسین، دیاربکر و وان به شکلی قدرتمند به گوش همگان برسانیم، زمینه تحقق آرمانهایی که سالها برای آنها مبارزه کردهایم، فراهم خواهد شد. از همه مردم منطقه مرمره دعوت میکنیم در میتینگ استانبول حضور یابند. باور دارم که این تجمع، گردهمایی پرشکوهی خواهد بود.»
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