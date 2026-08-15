به گزارش کردپرس، کارگران معادن وابسته به هلدینگ ییلدیزلار، اعتراض خود را مقابل ساختمان وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در آنکارا ادامه دادند.

این کارگران که در شرکت‌های «الازیغ اتی گوموش» و «دوروک معدن‌جیلیک» فعالیت می‌کنند، خواستار پرداخت دستمزدهایی هستند که به گفته آنان چند ماه است پرداخت نشده‌اند.

کارگران معدن عضو سندیکای مستقل کارگران معدن برای پیگیری مطالبات خود به آنکارا آمده‌اند. آنان در چهارمین روز اعتراض، لباس‌ها و کلاه‌های ایمنی خود را مقابل وزارتخانه بر زمین گذاشتند و شعارهای «با مقاومت پیروز خواهیم شد»، «پیروزی از آن کارگران مقاوم است»، «حق با ماست، پیروز می‌شویم» و «برای گرفتن حق‌مان آمده‌ایم» سر دادند.

اعتراض کارگران معدن در روز ششم نیز ادامه یافت و آنان پس از آزادی از بازداشت، بار دیگر مقابل وزارت انرژی و منابع طبیعی تجمع کردند.

چهار نوبت بازداشت طی شش روز

به نوشته خبرگزاری مزوپوتامیا، گوکای چاکر، رئیس سندیکای مستقل کارگران معدن، از چهار نوبت بازداشت کارگران در جریان شش روز اعتراض خبر داد.

او توضیح داد کارگران معدن پس از بازداشت در ۱۳ آگوست و آزادی در روز بعد، دوباره به مقابل وزارتخانه بازگشته‌اند.

چاکر اظهار داشت: «هلدینگ‌ها و سیاست‌مداران برای ساکت‌کردن و سرکوب بیشتر مردم موضع می‌گیرند. حتی اگر ما به‌عنوان طبقه کارگر تنها دو جمله بتوانیم بیان کنیم، این برایمان افتخار است. ممکن است ما را بازداشت یا زندانی کنند، اما این مبارزه با دوستانی که پس از ما می‌آیند، ادامه خواهد یافت.»

اختلاف بر سر میزان مطالبات پرداخت‌شده

به نوشته خبرگزاری کردی ولات، هلدینگ ییلدیزلار پیش‌تر مدعی پرداخت حقوق کارگران معدن شده بود؛ اما چاکر این ادعا را رد کرد و از پرداخت‌شدن تنها بخش کوچکی از مطالبات کارگران معدن خبر داد. او افزود: «بخشی از مطالبات ما پرداخت شده، اما هنوز ۹۰ درصد طلب کارگران نزد شرکت باقی مانده است. تا زمانی که حقوق کارگران به‌طور کامل پرداخت نشود، از اینجا نمی‌رویم.»

درخواست مداخله وزارت انرژی

رئیس سندیکای مستقل کارگران معدن، وزارت انرژی و منابع طبیعی را طرف اصلی رسیدگی به این مسئله دانست و خواستار برگزاری جلسه با مسئولان وزارتخانه شد.

چاکر درباره گفت‌وگوهای انجام‌شده میان برخی سندیکاها و مدیران هلدینگ اظهار داشت: «سندیکاهای زرد با هلدینگ مذاکره کرده‌اند و وعده پرداخت دستمزدها داده شده است؛ اما ما به آنها اعتماد نداریم. تنها وزارت انرژی و منابع طبیعی می‌تواند این مشکل را حل کند. خواهان مداخله وزارتخانه هستیم.»

کارگران معدن نیز پس از سخنان چاکر، مشکلات کاری و مطالبات خود را با حاضران و رسانه‌ها در میان گذاشتند. آنان ادامه اعتراض را تا پرداخت کامل تمامی حقوق و مزایای معوقه خود ضروری می‌دانند.