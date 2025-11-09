عبدالله اوجالان: آزادی من بخشی جدایی ناپذیر از آزادی کردها است

به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK با ارسال پیامی برای شرکت کنندگان در راهپیمایی کلن، تأکید کرد که آزادی او بخشی جداییناپذیر از آزادی و دموکراسی برای کردها و دیگر مردم ترکیه است و افزود: «کردها باید بدون چشمپوشی از آزادی و وجود خود، پیشگام زندگی برابر، آزاد و صلحآمیز با همه ملتها و باورها باشند.»
روز شنبه در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راهحل دموکراتیک برای مسئله کرد»، تظاهرات و گردهمایی بزرگی با شعار «آزادی برای اوجالان» در شهر کلن آلمان برگزار شد. عبدالله اوجالان، رهبر PKK، به این تجمع پیامی ارسال کرد که در آن از شنیده شدن صدای مردم اروپا در امرالی و رسیدن پیام آنان به مخاطبانش سخن گفت.
در پیام عبدالله اوجالان آمده است:
«دوستان، رفقا و همه انسانهایی که به صلح و آزادی ایمان دارند،
گردهمایی بزرگ شما در کلن که از نقاط مختلف اروپا آغاز شده، تنها برای آزادی من نیست، بلکه گامی مهم در مسیر مبارزهی ملت کرد برای راهحل دموکراتیک و صلحی شرافتمندانه است.
شما با این حرکت، به فرآیند تازهجانگرفتهی صلح و جامعهی دموکراتیک، امید، شجاعت و اراده میبخشید. آزادی من از آزادی مشترک و دموکراسی مردم کرد و ملتهای ترکیه جداییناپذیر است. آزادی یعنی آزادی برای صلح، برای دموکراسی و برای شهروندی برابر.
با این راهپیمایی، شما ارادهی مشترک خود را برای آزادی، دموکراسی و راهحل، به جهانیان اعلام میکنید. از سال ۱۹۹۳ تا امروز، تلاشهای ما برای صلح و گفتوگو، هرچند گاه متوقف شده، نشان داده است که برادری در این سرزمینها ممکن است. امیدی که بارها ناتمام ماند، اکنون با گامهای تازهی ما در مسیر صلح و جامعهی دموکراتیک، دوباره زنده شده و جان گرفته است.
این فرآیند، در واقع گذار از یک «انقلاب منفی» به «انقلاب مثبت» است. ماهیت این مرحله باید بهعنوان یک واقعیت تاریخی و جهانی درک شود. ما بر عبور از بیقانونی تحمیلشده بر مسئله کرد و ورود به زمینهی قانونی و حقوقی این مبارزه تأکید داریم. راهپیمایی ارزشمند شما موجب رشد و شکوفایی بیشتر مبارزه برای صلح و راهحل خواهد شد.
رفقای گرامی،
پذیرش ملت کرد در قانون اساسی جمهوری ترکیه و تضمین حضور آنان بهعنوان شهروندانی برابر در چارچوبی دموکراتیک، مستقیماً با آیندهی دموکراتیک ترکیه پیوند دارد. همچنین در سوریه و سراسر خاورمیانه، کردها باید بدون هیچ چشمپوشی از آزادی و هویت خویش، پیشگام زندگی برابر، آزاد و صلحآمیز با تمام ملتها و باورها باشند.
صدایی که از اروپا برمیخیزد، در امرالی شنیده میشود و میدانیم که به گوش همهی مخاطبان خود میرسد. شما که بهدلیل فشارها و سیاستهای غیردموکراتیک ناچار به زندگی در تبعید شدهاید، نیروی وجدانی صلح و راهحل هستید. هر تلاش شما گامی است در مسیر برادری و آزادی. باور دارم که با ارادهی شما، ملت کرد و همهی ستمدیدگان به آیندهای آزاد و دموکراتیک دست خواهند یافت.
با عشق و احترامی بیپایان، همهی شما را در آغوش میگیرم.
عبدالله اوجالان
زندان امرالی – نوامبر ۲۰۲۵»
