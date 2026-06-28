هزاران نفر برای مطالبه آزادی اوجالان راهی میدان باغجیلار استانبول شدند + فیلم

به گزارش کردپرس، میتینگ «آزادی» با محوریت مطالبه آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان و حل دموکراتیک مسئله کرد، در منطقه باغجیلار استانبول برگزار می‌شود.

ساعاتی پیش از آغاز رسمی این تجمع، هزاران نفر، که بخش قابل توجهی از آنان را جوانان تشکیل می‌دادند، مقابل ساختمان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در باغجیلار گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهایی از جمله «Bijî Serok Apo»، «Bê Serok jiyan nabe» (بدون رهبر، زندگی ممکن نیست) و «زنده باد اوجالان» به سمت محل برگزاری میتینگ حرکت کردند.

بر اساس این گزارش، در نزدیکی میدان، یک گروه نژادپرست با تجمع در اطراف محل برگزاری تلاش کرد فضای تجمع را متشنج کند. همچنین گروه دیگری با خودروهایی که پرچم ترکیه بر آنها نصب شده بود و با پخش سرودهای ملی‌گرایانه ترکی در اطراف میدان تردد کردند. با این حال، برگزارکنندگان اعلام کردند این اقدامات با واکنش حاضران بی‌نتیجه ماند و روند ورود شرکت‌کنندگان به محل میتینگ بدون وقفه ادامه یافت.

میدان برگزاری مراسم با پرچم‌های دم‌پارتی تزئین شده بود و حاضران با پخش ترانه‌های کردی به رقص دسته‌جمعی (هَلپَرکی) پرداختند. در این تجمع، شعار «Bijî Serok Apo» بارها سر داده شد و گروهی از جوانان نیز پلاکاردهایی با مضمون «تو فرمان مرگ کردها را در هم شکستی؛ تکیه‌گاه ما هستی» و «برای آزادی مردم خود، درودهای خود را برای تو آورده‌ایم» در دست داشتند.

همچنین شماری از شرکت‌کنندگان پلاکاردی با این مضمون حمل می‌کردند: «جوانان زندان امرالی را در هم خواهند شکست و یاران زیلان آزادی را به دست خواهند آورد.»

در زمان انتشار این خبر، هزاران نفر همچنان در ایستگاه‌های بازرسی در انتظار ورود به محل برگزاری میتینگ هستند. بر اساس گزارش‌ها، شرکت‌کنندگانی از استان‌های بالیک اسیر، بورسا، یالووا، قوجائلی، تکیرداغ و ادیرنه نیز برای حضور در این تجمع به استانبول آمده‌اند.