به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در کنگره عادی تشکیلات استانی این حزب در آیدین سخنرانی کرد.

این کنگره با حضور رؤسای مشترک استانی دم پارتی در منطقه اژه، ابراهیم آکین نماینده ازمیر، نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی در یکی از تالارهای شهر آیدین برگزار شد.

شرکت‌کنندگان پارچه‌نوشته‌ای با مضمون «برای صلح و جامعه دموکراتیک سازمان‌یابی می‌کنیم» در سالن نصب کردند و برنامه با اجرای رقص گروهی کردی آغاز شد.

حسنو تاش، رئیس مشترک تشکیلات استانی دم پارتی در آیدین، مشارکت و همبستگی در دوره کنونی را دارای نقشی مهم در ساختن جمهوری دموکراتیک و آزاد ارزیابی کرد.

بکرخان ابراز امیدواری کرد کنگره آیدین به شکل‌گیری مدیریتی قدرتمندتر و سازمان‌یافته‌تر منجر شود که در سیاست ترکیه نیز تأثیرگذار باشد.

او با اشاره به حقوق زبانی کردها اظهار داشت: «استفاده کردها از زبان خود و تحصیل و آموزش به این زبان نباید برادران ترک یا شهروندان متعلق به دیگر ملت‌ها را نگران کند. کسی چیزی از شما نمی‌گیرد و چیزی را از دست نمی‌دهید؛ برعکس، با هم وارد دوره‌ای می‌شویم که دیگر جوانانمان جان خود را از دست نخواهند داد.»

رئیس مشترک دم پارتی با بیان اینکه هیچ کشوری بر اثر صلح تجزیه نشده است، از روند آغازشده با ابتکار عبدالله اوجالان به‌عنوان فرصتی برای جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها یاد کرد.

او گفت: «اگر اوجالان تعهدی داده باشد، دیگر جنگ و درگیری از سر گرفته نخواهد شد. کردها هزار سال است که در این سرزمین دست خود را به‌سوی صلح دراز کرده‌اند و در برابر ستم نیز مبارزه‌ای شرافتمندانه داشته‌اند.»

بکرخان افزود: «امروز با تمام صمیمیت و باور خود، بدون هیچ حسابگری سیاسی، دستمان را به‌سوی صلح دراز می‌کنیم. ازاین‌رو برادران ترک ما نترسند؛ دموکراسی خواهد آمد.»

کنگره دم پارتی در آیدین با انتخاب رؤسای مشترک جدید تشکیلات استانی این حزب پایان یافت.