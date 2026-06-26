اوزگور اوزل در دیاربکر: با برقراری صلح پایدار طاهر الچی آرام خواهد گرفت

به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل، رئیس برکنارشده حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که با حکم دادگاه جای خود را به کمال قلیچداراوغلو داده است، برای انجام دیدارهایی به دیاربکر سفر کرد. او پس از استقبال اعضای حزب در فرودگاه، به مسجد جامع دیاربکر رفت و در نماز جمعه شرکت کرد. اوزل هنگام خروج از مسجد با پارچهنوشتهای با مضمون «بدون آنکه پشت سرتان را نگاه کنید، پیش بروید؛ زیرا ما پشت شما هستیم. دیاربکر در برابر ابطال کنگره ایستاده است» مورد استقبال هواداران قرار گرفت. سپس در میان شعارهای «اوزگور رئیس، آینده آزاد» به سوی مناره چهارپایه رفت؛ مکانی که طاهر الچی، رئیس پیشین کانون وکلای دیاربکر، در سال ۲۰۱۵ و در دوران حکومت نظامی و منع رفتوآمد در این شهر، در آنجا ترور شد.
اوزل با گذاشتن گل میخک در محل ترور طاهر الچی گفت: «چندی پیش، همراه با خانم ترکان الچی مراسم دهمین سالگرد او برگزار شد و اکنون وارد یازدهمین سال شدهایم. امروز در نقطهای ایستادهایم که طاهر الچی، رئیس وقت کانون وکلای دیاربکر، در آن به قتل رسید. بار دیگر با احترام در برابر یاد و خاطره او سر تعظیم فرود میآورم. او سفیر صلح بود و در همینجا جان خود را از دست داد. خانم ترکان الچی سالها برای اجرای عدالت مبارزه حقوقی کرد و همه ما نیز تا جایی که توانستیم در کنار او بودیم. هنگامی که صلح بهطور پایدار در دیاربکر برقرار شود، طاهر الچی با آرامش خواهد آرمید.»
اشاره به سلام صلاحالدین دمیرتاش و انتقاد از سیاست مدیران انتصابی
اوزل در ادامه سخنانش با اشاره به صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP) که در زندان ادیرنه در بند است، گفت: «روزمان را با سلام صلاحالدین دمیرتاش آغاز کردیم؛ او که از حضور امروز ما در اینجا مطلع شده بود، دیشب از طریق وکیلش برای ما پیام فرستاد. سلام او را از طرف همه مردم دیاربکر، مردم منطقه و همه کردها بر دیده مینهیم و برایش سلام میفرستیم.»
او سپس با اشاره به انتصاب قیم از سوی دولت به شهرداریهای دیاربکر اظهار داشت: «دیاربکر شهری است که بارها اراده مردم آن با انتصاب قیم نادیده گرفته شده و بیش از هر شهر دیگری از این سیاست آسیب دیده است. این شهر، در عین حال، یکی از قاطعترین مخالفان قیمگماری بوده است. امروز نیز پس از آنکه برای اراده حزب ما قیم منصوب شد، ساختمانها را پشت سر گذاشتهایم و در مسیر خود به راه افتادهایم. در سراسر ترکیه، کسانی که ما را دوست دارند و در کنار ما هستند، همپای ما حرکت میکنند.»
اوزل در پایان تأکید کرد: «همه مطمئن باشند که راه از همه ما بزرگتر است و حتی از رهروانش نیز اهمیت بیشتری دارد. مهم آن است که در مسیر درست حرکت کنیم.»
دیدارها و برنامههای اوزگور اوزل در دیاربکر همچنان ادامه دارد.
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