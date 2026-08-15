دیدار هیئت امرالی با دمیرتاش و میزراکلی؛ حتی یک ساعت دیگر نباید در زندان بمانند

به گزارش کردپرس، پروین بولدان و مدحت سنجر، اعضای هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و سلجوق میزراکلی، شهردار مشترک پیشین کلان‌شهر دیاربکر، دیدار کردند.

هیئت امرالی پس از این دیدار در بیانیه‌ای وضعیت روحی هر دو سیاست‌مدار زندانی را مساعد توصیف کرد و سلام آنان را به مردم رساند.

در این ملاقات، آخرین تحولات مربوط به قانون چارچوب و مرحله کنونی روند صلح و جامعه دموکراتیک با دمیرتاش و میزراکلی در میان گذاشته شد و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

براساس اعلام هیئت امرالی، دمیرتاش و میزراکلی مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی را در اجرای قانون چارچوب ضروری دانسته‌اند.

در این بیانیه آمده است: «همان‌گونه که همواره بیان کرده‌ایم، دوستان ما حتی یک ساعت نیز نباید از آزادی محروم بمانند. این امر هم لازمه عدالت و هم ضرورت ماهیت روند کنونی است.»

هیئت امرالی پایان‌دادن به آنچه «سال‌ها بی‌قانونی علیه دمیرتاش و دیگر سیاست‌مداران زندانی» خواند، به‌ویژه در دوره تازه‌ای که قانون چارچوب زمینه آن را فراهم کرده است، گامی مهم برای برقراری صلح و دموکراسی دانست.