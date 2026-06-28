زبان کردی باید در سرزمین خود به زبان پایه تبدیل شود + فیلم

به گزارش کردپرس، کنفرانس دو روزه نهادهای زبان کردی با شعار «از جایگاه حقوقی تا آموزش؛ چارچوبی نو برای مذاکرات» در مرکز فرهنگی دیاربکر (آمد) آغاز به کار کرد. در این نشست، ده ها تن از فعالان، دانشگاهیان، نمایندگان سازمان‌های مدنی و مسئولان احزاب و نهادهای کردی از شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای ترکیه حضور داشتند.

بنا بر گزارش خبرگزاری کُردی ولات، در آغاز این کنفرانس، محی‌الدین آلتین به نمایندگی از نهادهای زبان کردی با تأکید بر اینکه زبان کردی همچنان از جایگاه حقوقی محروم است، گفت: «ما خواهان جایگاه رسمی برای زبان خود هستیم، زیرا زبان کردی از چارچوب‌های قانونی کنار گذاشته شده است. تا زمانی که زبان کردی به زبان آموزش تبدیل نشود، نمی‌توان از آینده‌ای روشن سخن گفت.»

او با اشاره به روند سیاسی جاری در ترکیه افزود این کنفرانس با هدف تدوین چارچوبی برای طرح مطالبات زبانی در مذاکرات برگزار شده است و اظهار داشت: «مسئله کردها پیش از هر چیز مسئله زبان است. زبان ما سال‌ها تحت فشار بوده و آن را چنان معرفی کرده‌اند که گویی زبانی نو یا صرفاً فولکلوریک است. این نگاه، زمینه‌ساز سیاست‌های همسان‌سازی و تغییر شیوه اندیشیدن جامعه شده است.»

آلتین تأکید کرد زمان آن رسیده است که زبان کردی از مرحله «حفاظت» عبور کرده و به زبان زندگی روزمره تبدیل شود. او گفت: «باید زبان خود را در آموزش، اقتصاد، بازار، فناوری و همه عرصه‌های زندگی به زبان اصلی تبدیل کنیم. زبان ما معیار میهن‌دوستی است و کسانی که خود را میهن‌دوست می‌دانند، باید به زبان خود سخن بگویند.»

او همچنین خواستار آن شد که سیاستمداران و فعالان کرد، گویش‌های مختلف زبان کردی را بیاموزند و استفاده کنند و افزود: «به جای گلایه، باید بر ساختن و توسعه زبان تمرکز کنیم. همه نهادهای جنبش کرد، دانشگاهیان و روشنفکران باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند و در یک بسیج فرهنگی برای تقویت زبان کردی مشارکت کنند.»

در ادامه کنفرانس، مکیه اورمانجی، از فعالان جنبش زنان آزاد (TJA)، بر ضرورت به رسمیت شناختن جایگاه حقوقی زبان کردی تأکید کرد و گفت: «زبان، نمود موجودیت یک ملت است و از طریق مادران به نسل‌های بعد منتقل می‌شود. همان‌گونه که هر ملت حق طبیعی برخورداری از زبان خود را دارد، جایگاه حقوقی زبان کردی نیز باید در قوانین به رسمیت شناخته شود و این امر به یکی از پایه‌های صلح پایدار تبدیل شود.»

چیغدم قلیچ‌گون اوچار، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، نیز با انتقاد از سیاست‌های دولت ترکیه گفت: «تمام نگرانی دولت ترکیه، زبان کردی است؛ زیرا زبان، هویت، تاریخ و فرهنگ ما را نمایندگی می‌کند. با وجود گذشت یک قرن، سیاست‌های "طرح اصلاحات شرق" همچنان ادامه دارد. ما خواهان پایان دادن به این سیاست‌ها و به رسمیت شناختن زبان کردی هستیم.»

او همچنین بر لزوم تقویت همه گویش‌های زبان کردی از جمله کرمانجی، زازا، سورانی و گورانی تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست با فرزندان خود به زبان کردی صحبت کنند.

در بخش دیگری از این نشست، دوغان خاتون، شهردار مشترک کلان‌شهر دیاربکر، با اشاره به روند سیاسی جاری گفت: «امیدواریم این روند به جایگاه حقوقی زبان و فرهنگ کردی منجر شود. البته همه چیز وابسته به تصمیم دولت نیست؛ ما نیز باید خودمان زبانمان را در زندگی روزمره به جایگاه شایسته برسانیم. هرچه بیشتر به زبان کردی زندگی کنیم، زبان ما نیز بیشتر تقویت خواهد شد.»

نخستین روز این کنفرانس با برگزاری نشست تخصصی «جایگاه حقوقی زبان کردی» ادامه یافت و قرار است مباحث مربوط به آموزش، حقوق زبانی و راهکارهای تقویت جایگاه زبان کردی در دومین روز کنفرانس نیز بررسی شود.