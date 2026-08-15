به گزارش کردپرس، یک مینی‌بوس با پلاک «41 AFM 446» در محدوده مزرعه هیلو، واقع در محله روستایی قاراحسن از توابع شهرستان لیجه، از کنترل راننده خارج و واژگون شد.

هویت راننده این مینی‌بوس هنوز مشخص نشده است.

پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و ژاندارمری به محل اعزام شدند. دو نفر از سرنشینان در محل حادثه جان باختند و سه نفر دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.

۱۱ مجروح حادثه پس از دریافت کمک‌های اولیه به بیمارستان‌های دیاربکر منتقل شدند. وضعیت جسمانی سه نفر از آنان وخیم است.

براساس اطلاعات منتشرشده از سوی آناتولی کردی، سرنشینان مینی‌بوس برای شرکت در یک مراسم نامزدی، از دیاربکر راهی موش بودند.

استانداری دیاربکر زمان وقوع حادثه را حدود ساعت ۹ صبح اعلام و از آغاز تحقیقات و بررسی‌های لازم درباره علت واژگونی مینی‌بوس خبر داده است.