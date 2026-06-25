بازداشت دختر ۱۷ ساله در ازمیر به دلیل داشتن تصویر دمیرتاش و پرچم اقلیم کردستان در گوشی

به گزارش کردپرس، دادستانی ازمیر برای یک دختر ۱۷ ساله به نام «ای-آ» به دلیل وجود تصویر صلاح‌الدین دمیرتاش، پرچم اقلیم کردستان و برخی تصاویر و ویدئوهای دیگر در تلفن همراه و حساب کاربری تیک‌تاک او، درخواست بازداشت صادر کرد.

دادستانی با استناد به وجود تصویری از صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، و همچنین بالا بردن پرچم اقلیم کردستان، خواستار بازداشت این نوجوان شد و او را به دادگاه معرفی کرد.

استناد دادستانی به تصویر دمیرتاش و پرچم اقلیم کردستان

بر اساس بررسی انجام‌شده از تلفن همراه این دختر، دادستانی مدعی شد که او در جریان مراسم نوروز ۲۰۲۶، تصویری از صلاح‌الدین دمیرتاش و پرچم اقلیم کردستان عراق را در دست گرفته است.

دادستانی همچنین رقص دسته‌جمعی هلپرکی همراه با گروهی از افراد و تکان دادن پارچه‌هایی به رنگ‌های سبز، قرمز و زرد را نیز از جمله مواردی دانست که به ادعای این نهاد، «از عناصر تشکیل‌دهنده جرم» محسوب می‌شوند.

در متن درخواست بازداشت همچنین آمده است که از طریق حساب کاربری این دختر در شبکه اجتماعی تیک‌تاک، ویدئویی مرتبط با گروهی از هواداران تیم فوتبال آمِداسپور منتشر شده است. دادستانی مدعی شد موسیقی استفاده‌شده در این ویدئو «حاوی ستایش اعضای سازمان تروریستی» بوده و از این رو، آن را مصداق «تبلیغ برای سازمان تروریستی» ارزیابی کرده است.

آزادی با قرار نظارت قضایی

دادستانی ازمیر در درخواست خود که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ تنظیم شده، با اشاره به وجود «ظن قوی به ارتکاب جرم»، بر اساس ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه، خواستار بازداشت این دختر ۱۷ ساله شده بود.

این نوجوان با اتهام «تبلیغ برای سازمان تروریستی» به دادگاه کیفری صلح کشیک ازمیر معرفی شد، اما دادگاه با درخواست بازداشت موافقت نکرد و حکم آزادی وی را با اعمال قرار نظارت قضایی صادر کرد.