به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در سیوسومین نشست مشورتی و ارزیابی حزب عدالت و توسعه در ساپانجا، از آمادگی دولت و ائتلاف جمهور برای گفتوگو و همکاری با همه جریانهای سیاسی در موضوعات ملی خبر داد و گفت اختلاف نظرهای سیاسی نباید مانع شکلگیری اجماع بر سر منافع کشور شود.
بنا بر گزارش آناتولی ترکی اردوغان با اشاره به موضوعاتی که از نظر دولت نیازمند توافق ملی هستند، گفت: «به عنوان حزب عدالت و توسعه و ائتلاف جمهور، در موضوعاتی مانند روند "ترکیه بدون تروریسم"، سیاست خارجی، امنیت و گسترش حقوق و آزادیها آمادهایم بر سر نقاط مشترک به توافق برسیم و دامنه این اشتراکات را گسترش دهیم.»
او تأکید کرد که در یک نظام دموکراتیک، لزومی ندارد همه احزاب و جریانها درباره همه مسائل دیدگاه یکسانی داشته باشند، اما در موضوعاتی که مستقیماً با آینده کشور و منافع ملت مرتبط است، باید فرهنگ گفتوگو، مذاکره و تفاهم جایگزین تقابل شود. اردوغان افزود: «این کار را نه برای منافع حزبی یا سیاسی، بلکه به عنوان یک وظیفه ملی و برای آینده کشور انجام میدهیم.»
رئیسجمهور ترکیه همچنین روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» را «پروژهای ملی» توصیف کرد و گفت این روند نه به سود یک جریان سیاسی یا یک گروه خاص، بلکه به نفع همه شهروندان ترکیه است. او اظهار داشت: «وقتی برای پایان دادن به تروریسم تلاش میکنیم، این کار را برای منفعت یک قشر یا یک منطقه انجام نمیدهیم؛ بلکه برای کشور، دولت، ملت و آینده همه فرزندان این سرزمین انجام میدهیم. موفقیت این روند، موفقیت همه ۸۶ میلیون شهروند ترکیه خواهد بود.»
اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود بر اصل برابری شهروندان تأکید کرد و گفت هیچ فردی که تابعیت جمهوری ترکیه را دارد، در این کشور «میهمان»، «مستأجر»، «پناهنده»، «دیگری» یا «شهروند درجهدو» محسوب نمیشود.
او تصریح کرد: «هر شهروند جمهوری ترکیه، فارغ از اینکه در کدام منطقه زندگی میکند، نیاکانش از کجا آمدهاند، مذهب، قومیت، گرایش سیاسی یا سبک زندگیاش چیست، به همان اندازه صاحب این کشور، این سرزمین و این دولت است. این دولت متعلق به یک قوم، یک طبقه، یک گروه یا یک تفکر خاص نیست؛ دولت همه ۸۶ میلیون شهروند ترکیه است و همه آنان به یک اندازه مالک این کشور هستند.»
اردوغان با تأکید بر ضرورت حفظ همزیستی اجتماعی گفت تفاوتهای قومی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و فکری نباید به دشمنی و شکاف اجتماعی تبدیل شود. وی افزود: «ممکن است در شیوه زندگی، باورها، روشها، دیدگاههای سیاسی و حتی راهحلهای پیشنهادی با یکدیگر اختلاف داشته باشیم، اما همه زیر یک پرچم، در یک سرزمین و با سرنوشتی مشترک زندگی میکنیم. اختلافات سیاسی نباید ما را به دشمن یکدیگر تبدیل کند و تفاوت دیدگاهها نباید وحدت ملی و برادری میان شهروندان را از بین ببرد.»
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