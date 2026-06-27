پیام تسلیت KCK در پی درگذشت قدیر اینانیر: او دوستی ارزشمند برای کُردها بود

به گزارش کردپرس، به گزارش کردپرس، ریاست مشترک شورای اجرایی اتحادیه جوامع کردستان (KCK) با انتشار پیامی، درگذشت قدیر اینانیر، هنرمند، روشنفکر و چهره شناخته‌شده سینمای ترکیه را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «با اندوه فراوان از درگذشت هنرمند بزرگ، روشنفکر و دموکرات، قدیر اینانیر آگاه شدیم. درگذشت او را به خانواده، بستگان، جامعه هنری و همه مردم ترکیه تسلیت می‌گوییم. قدیر اینانیر با هنر و شخصیت دموکراتیک خود هرگز فراموش نخواهد شد و همواره در قلب ملت‌های ما زنده خواهد ماند. ترکیه‌ای دموکراتیک که در آن همه ملت‌ها، جوامع دینی، زنان و زحمتکشان آزاد و برابر زندگی کنند، آرزوی او بود و بی‌تردید روزی محقق خواهد شد.

او برای همه هنرمندان و روشنفکران ترکیه نمونه‌ای از یک موضع‌گیری دموکراتیک بود. تا واپسین دم زندگی نیز از این موضع خود عقب‌نشینی نکرد و در هر شرایطی شخصیت آزاداندیش خود را حفظ کرد. با همه اقشار و گروه‌های تحت ستم همدلی داشت و در برابر هرگونه ظلم و بی‌عدالتی که برای خود و مردمش نمی‌پسندید، ایستادگی می‌کرد. او با زندگی و شخصیت خود به‌روشنی نشان داد که یک روشنفکر و هنرمند چگونه باید صاحب موضع و مسئولیت باشد. از این رو، به یکی از ارزشمندترین چهره‌های جریان روشنفکری ترکیه تبدیل شد.

قدیر اینانیر همچنین دوستی ارزشمند برای مردم کرد بود. او هرگز سیاست‌هایی را که علیه مردم کرد اعمال می‌شد نپذیرفت و همواره به آنها اعتراض کرد. باور داشت که مردم کرد نیز باید بتوانند با زبان، هویت و فرهنگ خود آزادانه زندگی کنند و این باور را در اندیشه‌ها و مواضعش آشکارا بیان می‌کرد. او نگرش‌های مبتنی بر شوونیسم را که در ترکیه رواج یافته بود، آسیبی برای همه ملت‌های این کشور می‌دانست و همواره در برابر چنین سیاست‌ها و نگرش‌هایی ایستاد.

به رسمیت شناختن اوجالان به‌عنوان رهبر مردم کرد، نشان‌دهنده شخصیت آزادی‌خواه و دموکراتیک او بود و نمونه‌ای از شجاعتی است که یک روشنفکر و دموکرات باید از خود نشان دهد. همان‌گونه که مردم الجزایر هرگز موضع ژان پل سارتر در مخالفت با اشغال و سیاست‌های استعماری فرانسه را فراموش نکرده‌اند، مردم کرد نیز هرگز حمایت‌های قدیر اینانیر از آزادی خود را از یاد نخواهند برد.

مردم کرد نیز، همانند همه اقوام ساکن ترکیه، قدیر اینانیر را آن‌گونه که شایسته اوست بدرقه خواهند کرد و از این پس نیز یاد و راه او را گرامی خواهند داشت.»