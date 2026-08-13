۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵

سونای منگوتای پس از ۳۰ سال از زندان آزاد شد

سونای منگوتای پس از ۳۰ سال از زندان آزاد شد

سرویس ترکیه – سونای منگوتای که در سال ۱۹۹۶ بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود، پس از تحمل ۳۰ سال حبس از زندان شماره یک قوجائلی آزاد شد.

به گزارش کردپرس، سونای منگوتای که سال ۱۹۹۶ در ارزروم بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه امنیت دولتی (DGM) به حبس ابد محکوم شده بود، پس از ۳۰ سال از زندان شماره یک قوجائلی آزاد شد.

خانواده‌های زندانیان، اعضای انجمن همیاری و همبستگی با خانواده‌های زندانیان و محکومان منطقه مرمره (MATUHAY-DER)، جنبش زنان آزاد (TJA) و شماری از شهروندان با حضور مقابل زندان و اهدای گل از منگوتای استقبال کردند.

سونای منگوتای پس از ۳۰ سال از زندان آزاد شد

منگوتای پس از آزادی گفت: «این ۳۰ سال فدای مردممان باد. هرچند از آزادی خوشحالم، اما از اینکه دوستانم را در زندان به جا گذاشته‌ام، اندوهگینم. بااین‌حال، به‌زودی دوباره آنان را خواهیم دید.»

او با اشاره به ادامه روند صلح و جامعه دموکراتیک افزود: «همان‌طور که می‌دانید، روند همچنان ادامه دارد و همه ما بخشی از آن هستیم. آماده‌ایم و هر کاری از دستمان برآید، انجام خواهیم داد.»

سونای منگوتای پس از ۳۰ سال از زندان آزاد شد

کد مطلب 2798211

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