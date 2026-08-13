سونای منگوتای پس از ۳۰ سال از زندان آزاد شد

به گزارش کردپرس، سونای منگوتای که سال ۱۹۹۶ در ارزروم بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه امنیت دولتی (DGM) به حبس ابد محکوم شده بود، پس از ۳۰ سال از زندان شماره یک قوجائلی آزاد شد.
خانوادههای زندانیان، اعضای انجمن همیاری و همبستگی با خانوادههای زندانیان و محکومان منطقه مرمره (MATUHAY-DER)، جنبش زنان آزاد (TJA) و شماری از شهروندان با حضور مقابل زندان و اهدای گل از منگوتای استقبال کردند.
منگوتای پس از آزادی گفت: «این ۳۰ سال فدای مردممان باد. هرچند از آزادی خوشحالم، اما از اینکه دوستانم را در زندان به جا گذاشتهام، اندوهگینم. بااینحال، بهزودی دوباره آنان را خواهیم دید.»
او با اشاره به ادامه روند صلح و جامعه دموکراتیک افزود: «همانطور که میدانید، روند همچنان ادامه دارد و همه ما بخشی از آن هستیم. آمادهایم و هر کاری از دستمان برآید، انجام خواهیم داد.»
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