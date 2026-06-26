فائق بولوت: اوجالان نباید تنها بماند/ کُردها جایگاه حقوقی می خواهند

به گزارش کردپرس، فائق بولوت، نویسنده و کارشناس مسائل خاورمیانه، نتایج «کنفرانس تحول دموکراتیک جمهوری در سده دوم» که در استانبول برگزار شد، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و جایگاه کُردها در معادلات خاورمیانه را ارزیابی کرد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری مزوپوتامیا، با تأکید بر اینکه هیچ روند صلح، مذاکره یا گفت‌وگویی بدون پشتوانه اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی به نتیجه نمی‌رسد، گفت: «مفهوم اصلی در اینجا، اجتماعی شدن صلح است. اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه از روند صلح حمایت کند، بخش اصلی کار انجام شده و ادامه آن صرفاً مسئله‌ای فنی خواهد بود. چنین حمایتی، دولت، ذی‌نفعان جنگ و مخالفان صلح را ناگزیر تحت فشار قرار می‌دهد یا دست‌کم آنان را در برابر افکار عمومی آشکار می‌کند.»

بحث‌ها نباید در سالن کنفرانس باقی بماند

بولوت با اشاره به مباحث مطرح‌شده در کنفرانس تحول دموکراتیک جمهوری گفت: «محتوای این نشست بسیار قوی بود، اما اگر این بحث‌ها فقط در سالن کنفرانس باقی بماند، هیچ معنایی نخواهد داشت.»

او افزود: «این روند نباید به یک حزب، یک فرد یا یک گروه محدود شود. راهپیمایی‌هایی که اخیراً با شعار "برای صلح گام بردار" برگزار شد، به‌تنهایی نتوانست فشار اجتماعی ایجاد کند. زمانی این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود که در ازمیر، آنتالیا، آدانا، سینوپ و ترابزون نیز درباره آن صحبت شود؛ چه موافق باشند و چه مخالف. حتی اگر تنها ۵۰ نفر در یک شهر درباره آن گفت‌وگو کنند، این بحث به مرور گسترش پیدا می‌کند. این سرمایه اجتماعی را نباید هدر داد، بلکه باید آن را تقویت کرد.»

«دولت عادی» و «دولت احتیاط»

بولوت در ادامه با تفکیک میان «دولت عادی» و «دولت احتیاط»، گفت: «اگر دقت کنید، دولت باغچه لی بر اساس مصالح دولت سخن می‌گوید؛ این همان دولت عادی است. وقتی از آزادی برخی زندانیان یا لزوم پرهیز از تصمیماتی مانند "ابطال کنگره حزب" سخن می‌گوید، در چارچوب همین نگاه عمل می‌کند.»

او افزود: «در جریان مذاکرات امرالی، دولت وعده‌های زیادی داده بود و دولت عادی موظف به اجرای آن‌هاست. اما در کنار آن، چیزی به نام "دولت احتیاط" نیز وجود دارد؛ دولتی که همیشه مردد، محتاط و منتظر است و گاهی تلاش می‌کند موضوع را با گذر زمان فرسوده، کم‌رنگ یا از دستور کار خارج کند. به نظر من، این همان سیاستی است که اکنون دولت حزب عدالت و توسعه دنبال می‌کند.»

اگر همه چیز به اردوغان ختم می‌شود و او وعده‌های داده‌شده را عملی نمی‌کند، با مشکل سوءنیت روبه‌رو هستیم

بولوت ادامه داد: «اگر همه چیز در نهایت به رجب طیب اردوغان ختم می‌شود و او جز تشکر سخنی نمی‌گوید و وعده‌های داده‌شده را عملی نمی‌کند، یا با یک مشکل جدی روبه‌رو هستیم یا با سوءنیت. اردوغان دائماً نظرسنجی انجام می‌دهد. اگر نتایج نظرسنجی‌ها به سود صلح و به نفع قدرت او باشد، حداقل بخشی از وعده‌ها را اجرا می‌کند، اما اگر شرایط را به زیان خود ببیند، تلاش می‌کند این روند را کمرنگ کند.»

او تأکید کرد: «تنها نیرویی که می‌تواند دولت مردد را به حرکت وادارد، جامعه است. وقتی صدای "ما صلح می‌خواهیم" بلند شود، اردوغان ناچار خواهد شد آن را جدی بگیرد.»

احزاب کُرد باید روش تازه‌ای در دیپلماسی بین‌المللی در پیش بگیرند

این پژوهشگر مسائل خاورمیانه با تأکید بر اهمیت دیپلماسی بین‌المللی گفت: «در این زمینه بسیار عقب هستیم. احزاب کُرد باید روش تازه‌ای در دیپلماسی در پیش بگیرند. این مسیر از وحدت کُردها در چهار بخش کردستان آغاز می‌شود. زمانی که کُردها درباره منافع مشترک خود به تصمیم واحد برسند، دیپلماسی مشترک نیز شکل خواهد گرفت.»

او در همین زمینه به سفرها و دیدارهای دیپلماتیک مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از شکل‌گیری دیپلماسی مشترک کُردها دانست.

دونالد ترامپ و تام باراک دیگر در تصمیم‌های خود کُردها را در اولویت قرار نمی‌دهند

بولوت همچنین سیاست‌های دولت آمریکا در قبال کُردها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «دونالد ترامپ و تام باراک دیگر در تصمیم‌های خود کُردها را در اولویت قرار نمی‌دهند و معتقدند باید با دولت‌های مرکزی همکاری کنند.»

او افزود: «اگر بتوانیم برای افکار عمومی آمریکا توضیح دهیم که جایگاه کُردها در ژئوپلیتیک خاورمیانه چیست و حذف آنان چه پیامدهایی دارد، می‌توانیم محاسبات ترامپ و تام باراک را بر هم بزنیم. حتی نزدیک‌ترین حامیان ترامپ نیز از او فاصله گرفته‌اند و باید دید آیا می‌توان از این فرصت استفاده کرد یا نه.»

اوجالان نباید تنها بماند

بولوت با تأکید بر ضرورت وحدت ملی کُردها گفت: «کُردها پیش از هر چیز باید میان خود به انسجام برسند و دارای دیپلماسی، نظام حقوقی و اقتصاد مشترک باشند.»

او با اشاره به روند صلح افزود: «به نظر من عبدالله اوجالان در این روند تنها مانده است. باید گروهی از شخصیت‌های مورد اعتماد و باتجربه کُرد که در عرصه سیاست و دیپلماسی تجربه دارند، وارد گفت‌وگوها شوند. این افراد باید بتوانند واقعیت‌های بیرون را به او منتقل کنند. منظور من فقط هیئت‌هایی که به امرالی رفت‌وآمد می‌کنند نیست، بلکه شخصیت‌هایی هستند که در جامعه، در دیاربکر، وان، قارص و دیگر شهرها حضور دارند و از مطالبات واقعی مردم آگاهند.»

مطالبه اصلی کُردها، دستیابی به جایگاه حقوقی درخورشان است

بولوت در پایان گفت: «تحول دموکراتیک جمهوری در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد و نیازمند فراهم شدن بسترهای مناسب است. اما آنچه برای کُردها غیرقابل چشم‌پوشی است، دستیابی به یک جایگاه حقوقی و سیاسی است.»

او با اشاره به تحولات منطقه افزود: «امروز سرنوشت کُردها در خاورمیانه نسبت به گذشته امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد. روندی که در ترکیه جریان دارد، با تحولات سوریه و دیگر بخش‌های کردستان ارتباط مستقیم دارد. موفقیت این روند بر روژاوا تأثیر خواهد گذاشت و دستاوردهای روژاوا نیز بر ترکیه اثر می‌گذارد.»

دستاوردهای اقلیم کردستان عراق نیز دستاورد همه کُردهاست

بولوت در پایان تأکید کرد: «دستاوردهای اقلیم کردستان عراق نیز دستاورد همه کُردهاست؛ چه در موضوع بودجه، چه کرکوک و چه سهم از درآمدهای نفتی. اگر کُردها به جای حرکت‌های جداگانه، پشت یکدیگر بایستند، می‌توانند به جایگاهی بسیار مهم در معادلات منطقه دست یابند.»