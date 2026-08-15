آغاز فصل برداشت انجیر در عفرین + تصاویر

به گزارش کردپرس، با رسیدن فصل انجیر در ابتدای ماه آگوست، باغداران عفرین از ساعات اولیه صبح به زمین‌های خود می‌روند و برداشت این محصول را آغاز می‌کنند. درختان انجیر در زمین‌های کشاورزی منطقه، به‌ویژه در میان باغ‌های زیتون کشت می‌شوند و بخشی از محصولات کشاورزی عفرین را تشکیل می‌دهند.

عفرین به داشتن انواع مختلف انجیر شهرت دارد که از جمله آنها می‌توان به «ماسیرکی»، «کوندیرکی»، «زرد»، «بنفش»، «قوشه» و «سیاه» اشاره کرد. رنگ میوه‌ها از سبز تا بنفش و زرد متفاوت است و هر یک از این گونه‌ها طعم و ویژگی خاص خود را دارند.

انجیر پس از برداشت به صورت تازه مصرف می‌شود و بخشی از آن نیز برای نگهداری در فصل زمستان خشک و ذخیره می‌شود. این محصول همچنین در تهیه مربا و آبمیوه و دیگر فرآورده‌های غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.