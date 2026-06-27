تجمع همزمان مخالفان ناتو در چند شهر ترکیه؛ از ناتو خارج شوید

به گزارش کردپرس، ائتلاف «نه به ناتو» در آستانه برگزاری اجلاس سران ناتو در روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا، تجمع‌های هم‌زمانی را در شهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر برگزار کرد.

در تجمع استانبول که با حضور احزاب و سازمان‌های چپ، سوسیالیست و مدنی از جمله حزب چپ (SOL)، حزب کارگر ترکیه (TİP)، حزب سبز چپ، حزب زحمتکشان (EMEP)، انجمن‌های اقوام و شماری دیگر از تشکل‌های سیاسی برگزار شد، معترضان شعارهایی مانند «ناتو از ترکیه خارج شود»، «پایگاه‌های ناتو تعطیل شوند» و «آمریکا از خاورمیانه خارج شود» سر دادند.

در بیانیه‌ای که به نمایندگی از این ائتلاف خوانده شد، ناتو «سازمان جنگ‌طلب امپریالیسم» توصیف و تأکید شد که معرفی اجلاس سران ناتو در آنکارا به‌عنوان یک «فرصت تاریخی» برای ترکیه قابل قبول نیست. معترضان همچنین با انتقاد از بازداشت‌ها و تدابیر امنیتی پیش از اجلاس، اعلام کردند که آنکارا به «زندان روباز» تبدیل شده است.

در این بیانیه با اشاره به مداخلات نظامی ناتو در یوگسلاوی، لیبی و افغانستان، خواسته شد ترکیه از ناتو خارج شود و تمامی پایگاه‌های این ائتلاف در کشور تعطیل شوند. همچنین آزادی تمامی افرادی که پیش از اجلاس ناتو بازداشت و زندانی شده‌اند، از دیگر مطالبات معترضان بود.

ائتلاف «نه به ناتو» در پایان اعلام کرد اعتراض‌ها به سه شهر آنکارا، استانبول و ازمیر محدود نخواهد ماند و در روزهای آینده در شهرهایی مانند آدانا، مالاتیا، دیاربکر و دیگر نقاط ترکیه نیز ادامه خواهد یافت. برگزارکنندگان از شهروندان خواستند در اعتراض به سیاست‌های ناتو و آنچه «سیاست‌های امپریالیستی» خواندند، به این تجمع‌ها بپیوندند.