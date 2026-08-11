منطقه آزاد بانه - مریوان دروازه رشد و توسعه غرب کشور هستند

به گزارش کردپرس، سیدمعروف صمدی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجامشده برای فعالسازی منطقه آزاد بانه و مریوان، گفت: یکی از مهمترین مشکلات در ابتدای فعالیت هیئتمدیره جدید، نبود ساختار سازمانی مناسب و کمبود نیروی انسانی بود که با تعامل و همراهی مدیریت استان و دبیرخانه مناطق آزاد، بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده است.
وی اظهار کرد: امروز نهتنها مشکلی با مدیریت استانداری نداریم، بلکه شاهد همراهی و همکاری مدیریت استان در پیگیری امور منطقه آزاد هستیم.
همراهی نمایندگان و رسانهها برای فعالسازی منطقه آزاد
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان با قدردانی از همراهی نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: نمایندگان استان نیز در ماههای اخیر همراهی خوبی با منطقه آزاد داشتهاند و در نشستهای اقتصادی و پیگیری مشکلات، حضور و نقش مؤثری ایفا کردهاند.
صمدی ادامه داد: اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز در این ایام ما را یاری کردند و بهویژه در موضوع رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد، نقش مهمی در اطلاعرسانی و مطالبهگری داشتند.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد بانه و مریوان در مجموع حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت دارد، یادآور شد: حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از این محدوده در مریوان و حدود هزار و ۹۹۶ هکتار در بانه واقع شده است.
تفاوت ظرفیتهای اقتصادی بانه و مریوان
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان با اشاره به تفاوت ظرفیتهای اقتصادی دو شهرستان، بیان کرد: مزیتها، محدودیتها و نیازهای اقتصادی بانه و مریوان یکسان نیست و باید برای هر پهنه متناسب با ظرفیتهای آن برنامهریزی کرد.
صمدی گفت: در حوزه صنایع سبک، اولویت با صنایع تبدیلی، صنایع تأمینکننده زنجیره ارزش، تولید لوازم خانگی و صنایع الکترونیک است و با توجه به سابقه موجود، میتوان منطقه بانه را به هاب صنایع لوازم خانگی و الکترونیک تبدیل کرد.
وی تأکید کرد: هدف این است که فعالیتهای اقتصادی از مرحله مونتاژ و تکمیل به مرحله تولید برسد و تولیدات نیز صادراتمحور باشند.
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان ایجاد اشتغال، افزایش تولید، درآمد، ارزش افزوده و توسعه صادرات را از مهمترین اهداف پیشبینیشده برای منطقه آزاد عنوان کرد و افزود: در کنار صنعت، حوزههای کشاورزی، تجارت، گردشگری و خدمات نیز در برنامههای منطقه مورد توجه قرار گرفتهاند.
پیشرفت طرح جامع منطقه آزاد بانه و مریوان
صمدی از پیشرفت روند تصویب طرح جامع منطقه آزاد بانه و مریوان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در سه مرحله باید به تصویب برسد که تاکنون دو مرحله آن طی شده و مرحله نهایی نیز برای تصویب در دولت دنبال میشود.
وی ادامه داد: در این مدت تلاش کردیم اسناد بسیاری از اراضی ملی را دریافت کنیم تا زمینه برای برنامهریزی و اجرای طرحهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی فراهم شود.
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان با اشاره به دشواری تأمین زمین در کردستان، یادآور شد: تأمین زمین در این استان به دلیل شرایط جغرافیایی و توپوگرافی، با بسیاری از مناطق دیگر کشور متفاوت است و از همین رو یکی از مسائل مهم منطقه آزاد، تأمین اراضی مورد نیاز برای اجرای طرحهای توسعهای است.
منطقه آزاد؛ دروازه توسعه غرب کشور
صمدی هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد را توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد پیوندهای تجاری با بازارهای داخلی و خارجی دانست و بیان کرد: منطقه آزاد بانه و مریوان نیز باید بهعنوان یکی از دروازههای رشد و توسعه اقتصادی غرب کشور ایفای نقش کند.
وی گفت: مناطق آزاد دروازهای برای توسعه هستند و منطقه آزاد بانه و مریوان نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ هدف ما این است که از این ظرفیت برای گشایش مسیر رشد و توسعه اقتصادی غرب کشور استفاده کنیم.
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری مسئولان استانی و همراهی رسانهها برای معرفی ظرفیتهای منطقه به سرمایهگذاران است.
ورود سرمایهگذاران؛ مشروط به تکمیل زیرساختها
صمدی از برگزاری نشستهای متعدد در سطح ملی و استانی برای جذب سرمایهگذار خبر داد و اظهار کرد: سرمایهگذاران مختلفی برای فعالیت در منطقه اعلام آمادگی کردهاند، اما بخشی از آنان منتظر تکمیل زیرساختهای مورد نیاز هستند.
وی ادامه داد: نشستهای خوبی در سطح ملی و استانی برگزار شده و سرمایهگذاران به منطقه اعتماد کرده و برای سرمایهگذاری اعلام آمادگی کردهاند، اما منتظر هستند ما زیرساختهای مورد نیاز، بهویژه سامانههای نرمافزاری و سختافزاری را تکمیل کنیم.
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان همچنین از انعقاد تفاهمنامههای مختلف با سرمایهگذاران و مجموعههای اقتصادی خبر داد و یادآور شد: یکی از مهمترین تفاهمنامههای منعقدشده در ماههای اخیر مربوط به حوزه خودرو بوده است.
واردات خودرو در مرحله نخست ویژه سرمایهگذاران
صمدی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو در منطقه آزاد بانه و مریوان نیز، بیان کرد: زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری مورد نیاز در حال تکمیل است و در آینده نزدیک زمینه اجرای واردات خودرو فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح مرحلهبندی شده است، گفت: در مرحله نخست، واردات خودرو فقط برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد خواهد بود تا از این طریق مشوقی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود.
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان افزود: در مرحله نخست، خودروهای واردشده برای سرمایهگذاران در محدوده منطقه آزاد قابل استفاده خواهند بود، اما با پیگیریهای انجامشده و تصویب موضوع در شورای تأمین استان، امکان تردد خودروهای منطقه آزاد در سطح استان نیز دنبال شده است.
صمدی اظهار کرد: قول لازم را از فرمانده پلیس راهور کشور برای اجرای مرحله دوم گرفتهایم تا پس از اجرای مرحله نخست، امکان بهرهمندی مردم نیز از این ظرفیت فراهم شود.
وی ادامه داد: بنابراین نباید انتظار داشت که از همان ابتدای اجرای طرح، واردات خودرو برای عموم مردم آزاد باشد، بلکه این فرآیند ابتدا با هدف حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه آغاز میشود و در مرحله بعد به عموم مردم تسری خواهد یافت.
تأکید بر نقش رسانه در توسعه منطقه آزاد
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان در پایان با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در روند توسعه اقتصادی، از خبرنگاران خواست ظرفیتهای منطقه را به سرمایهگذاران معرفی کنند.
صمدی با بیان اینکه رسانهها میتوانند نقش مؤثری در مطالبهگری و تسریع روند توسعه داشته باشند، یادآور شد: خبرنگار اگر حقیقت را ببیند، شجاعانه و مسئولانهگر باشد، میتواند مسیر جامعه را تغییر دهد.
نظر شما