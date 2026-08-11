دادگاه دمشق بشار اسد را غیابی به اعدام محکوم کرد

سرویس سوریه – دادگاه کیفری چهارم دمشق، بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه را به اتهام قتل عمد، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جنایت علیه بشریت، بهصورت غیابی به اعدام محکوم کرد. ماهر اسد، برادر او و عاطف نجیب، رئیس پیشین شعبه امنیت سیاسی در درعا، نیز در این پرونده به اعدام محکوم شدند.
به گزارش کردپرس، دادگاه کیفری چهارم دمشق روز سهشنبه ۱۱ آگوست، حکم پرونده بشار اسد و شماری از مقامهای حکومت پیشین سوریه را صادر کرد. این نخستین محکومیت قضائی اسد پس از سقوط حکومت او در دسامبر ۲۰۲۴ به شمار میرود.
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