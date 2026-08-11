دادگاه دمشق بشار اسد را غیابی به اعدام محکوم کرد

به گزارش کردپرس، دادگاه کیفری چهارم دمشق روز سه‌شنبه ۱۱ آگوست، حکم پرونده بشار اسد و شماری از مقام‌های حکومت پیشین سوریه را صادر کرد. این نخستین محکومیت قضائی اسد پس از سقوط حکومت او در دسامبر ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.

این دادگاه به ریاست قاضی فخرالدین مصطفی العریان تشکیل شد. بشار اسد و ماهر اسد که پس از سقوط حکومت پیشین به روسیه گریخته‌اند، به‌صورت غیابی محاکمه شدند؛ اما عاطف نجیب که در بازداشت به سر می‌برد، در جلسه دادگاه حضور داشت.

دادگاه متهمان را در ارتباط با سرکوب اعتراضات سال ۲۰۱۱ در درعا، به قتل، شکنجه، بازداشت خودسرانه، استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان مسالمت‌آمیز، مشارکت در رویدادهای مسجد عمری و کشتار و شکنجه سازمان‌یافته متهم کرده بود.

براساس حکم صادرشده، بشار اسد، ماهر اسد و عاطف نجیب به اعدام محکوم شدند. عاطف نجیب، از بستگان بشار اسد، هنگام آغاز اعتراضات سال ۲۰۱۱ ریاست شعبه امنیت سیاسی در درعا را بر عهده داشت و از چهره‌های اصلی متهم به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان بود.

مطابق آیین دادرسی کیفری سوریه، در صورت بازداشت یا تسلیم‌شدن فردی که غیابی محکوم شده است، حکم غیابی لغو و محاکمه با حضور متهم از نو برگزار می‌شود. ازاین‌رو، حکم بشار و ماهر اسد در شرایط کنونی بیش از آنکه قابلیت اجرای فوری داشته باشد، زمینه‌ای حقوقی برای پیگرد و درخواست استرداد آنان فراهم می‌کند.