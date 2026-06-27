۱۷۸ نفر از بازداشتی های پیش از اجلاس ناتو راهی زندان شدند

به گزارش کردپرس، دادستانی کل آنکارا اعلام کرد در چارچوب تحقیقات امنیتی پیش از برگزاری اجلاس ناتو، از مجموع ۲۲۵ نفری که بازداشت شده بودند، تاکنون ۱۷۸ نفر با حکم دادگاه راهی زندان شدهاند.
بر اساس اعلام دادستانی، برای ۲۴۱ نفر حکم بازداشت صادر شده بود که در عملیات همزمان پلیس و ژاندارمری در ۲۳ ژوئن، ۲۲۵ نفر بازداشت شدند. از این تعداد، ۲۱۹ نفر به دادگاه معرفی شدند.
دادگاه پس از بررسی پروندهها، حکم بازداشت موقت ۱۷۸ نفر را صادر کرد. همچنین ۳۴ نفر با قرار نظارت قضایی و حبس خانگی آزاد شدند و ۶ نفر نیز پیش از ارجاع به دادگاه با تصمیم دادستانی آزاد شدند.
دادستانی اعلام کرد بازداشتشدگان به اتهام عضویت در سازمانهای تروریستی تحت پیگرد قرار دارند و در میان افرادی که با حکم دادگاه روانه زندان شدهاند، اعضای داعش نیز حضور دارند. همچنین روند رسیدگی به پرونده سایر متهمان ادامه دارد و احتمال افزایش شمار افرادی که با حکم دادگاه زندانی میشوند، وجود دارد.
در میان افرادی که پیشتر با حکم دادگاه راهی زندان شدهاند، نام چند چهره شناختهشده از جمله امل مِمیش استاد دانشگاه، ییلدیز تار روزنامهنگار، نوزاد اوزر نماینده بنیاد محیطزیستی «تما» در آنکارا، بورجو آریکان سخنگوی اتحادیه «اوموت-سن» و دو وکیل عضو انجمن وکلای معاصر نیز دیده میشود.
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