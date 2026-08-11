برگزاری هر گونه تجمعی در آنکارا برای ۱۵ روز ممنوع شد

به گزارش کردپرس، استانداری آنکارا با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد تمامی تجمعها و برنامههای اعتراضی در فضاهای باز و بسته این شهر، از ساعت هشت صبح ۹ آگوست تا ساعت ۲۳:۵۹ روز ۲۳ آگوست ممنوع است.
به نوشته روزنامه جمهوریت این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کارگران معدن «اتی کروم» در شهرستان مادن استان الازیغ و کارگران «دوروک مادنجیلیک» در اسکیشهیر اعلام کردند برای پیگیری دستمزدهای پرداختنشده خود به آنکارا میآیند و مقابل وزارت انرژی و منابع طبیعی تجمع میکنند.
استانداری آنکارا علت این ممنوعیت را حضور نهادهای متعدد دولتی در منطقه چانکایا و احتمال ایجاد اختلال شدید در زندگی روزمره شهروندان اعلام کرد.
براساس این تصمیم، برگزاری تجمع، راهپیمایی، تظاهرات، نشست خبری، اعتصاب غذا، تحصن، تجمع اعتراضی و میتینگ و همچنین برپایی غرفه و چادر، توزیع اعلامیه و نصب پوستر و پلاکارد در سراسر آنکارا به مدت ۱۵ روز ممنوع خواهد بود.
کارگران معادن وابسته به «هلدینگ ییلدیزلار» پیشتر نیز برای مطالبه دستمزدها و مطالبات معوق خود در آنکارا تجمع کرده بودند. روز پیش از اعلام ممنوعیت، پلیس با کارگرانی که قصد تجمع مقابل وزارت انرژی را داشتند، برخورد و به گفته اتحادیه مستقل کارگران معدن، ۸۰ نفر را بازداشت کرد. بازداشتشدگان پس از حدود ۱۲ ساعت آزاد شدند.
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