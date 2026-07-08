به گزارش کردپرس، شماری از نمایندگان احزاب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، حزب زحمتکشان (EMEP) و حزب کارگر ترکیه (TİP) با حضور مقابل ساختمان اداره امنیت آنکارا، نسبت به بازداشت فعالان شرکتکننده در اعتراضات ضد ناتو واکنش نشان دادند.
در این تجمع، بورجو گولچوبوک، پریهان قوجا و کذبان قونوقچو از دَم پارتی، سودا قاراجا و اسکندر بایهان از حزب زحمتکشان (EMEP) و سرا قادیگیل، نماینده حزب کارگر ترکیه (TİP)، حضور داشتند.
سرا قادیگیل که به نمایندگی از حاضران سخن میگفت، اعلام کرد که تاکنون ۷۳ نفر در ارتباط با اعتراضات علیه ناتو بازداشت شدهاند.
او با انتقاد از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان گفت: «افرادی که به دلیل شرکت در اعتراضات ضد ناتو بازداشت شدهاند، با مداخله خشونتآمیز نیروهای امنیتی مواجه شدند. در این کشور هر کس بخواهد علیه امپریالیسم صدای خود را بلند کند، با بازداشت و خشونت روبهرو میشود.»
قادیگیل با تأکید بر اینکه وضعیت بازداشتشدگان از نزدیک پیگیری میشود، خواستار آزادی فوری همه افرادی شد که در جریان اعتراضات علیه اجلاس ناتو بازداشت شدهاند.
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