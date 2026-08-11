مجوز مولدسازی برای ۶ مورد از املاک و دارایی های دستگاه های اجرایی کردستان صادر شد

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جلسه کارگروه استانی مولدسازی که در سنندج برگزار شد، گفت: استفاده از ظرفیت املاک و دارایی‌های مازاد دولتی، موضوعی است که طی سال‌های گذشته بارها مطرح شده و اکنون باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با تاکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های مولدسازی، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پای کار باشند و اجازه ندهند نگاه‌های بخشی مانع استفاده از ظرفیت املاک و دارایی‌های موجود برای توسعه استان شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین به ضرورت دقت در تعیین قیمت کارشناسی املاک اشاره کرد و افزود: نباید صرفاً به قیمت اعلام‌شده از سوی کارشناس رسمی اکتفا شود، بلکه پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشترک تشکیل شود تا قیمت‌های کارشناسی را بررسی و ارزیابی کنند.

قادری ادامه داد: در مواردی که دستگاهی برای یک ملک، پیشنهاد تغییر کاربری ارائه می‌دهد، باید این موضوع نیز با دقت بررسی شود تا ظرفیت واقعی ملک مشخص و بهترین تصمیم برای استفاده از آن گرفته شود.

وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مولدسازی تاکید کرد و یادآور شد: باید با استفاده از سازوکارهای مناسب بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مسیر اجرای طرح‌ها را کوتاه‌تر کرد تا هم منافع دولت و هم اهداف توسعه‌ای دستگاه‌ها محقق شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت حمایت از دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه کردستان، بیان کرد: این مجموعه‌ها برای جذب و ماندگاری نیروهای متخصص به حمایت نیاز دارند و باید از ظرفیت املاک و دارایی‌ها برای تامین منابع مورد نیاز آنها استفاده کرد.

در این جلسه، املاک و دارایی‌های مازاد مربوط به ۷ دستگاه اجرایی استان به عنوان دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه با ۶ مورد موافقت و یک مورد از دستورکار جلسه خارج شد.