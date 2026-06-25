به گزارش کردپرس، در پی عملیات گسترده پلیس در آستانه برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا، بیش از ۲۰۰ نفر که در یورش‌های بامدادی به منازلشان بازداشت شده بودند، پس از پایان بازجویی‌های پلیس به دادسرا منتقل شدند.

پس از تکمیل تحقیقات دادستانی، پرونده ۷۵ نفر با درخواست بازداشت به دادگاه‌های کیفری صلح ارجاع شد.

۱۶ زندانی و ۵ حکم حبس خانگی

در نخستین تصمیم قضایی، شعبه چهارم دادگاه کیفری صلح آنکارا با به زندان افتادن شش نفر از داوطلبان بنیاد حفاظت از فرسایش خاک، جنگل‌کاری و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی ترکیه (TEMA)، از جمله نوزاد اوزر، نماینده این بنیاد در استان آنکارا، موافقت کرد.

سپس شعبه دهم دادگاه کیفری صلح نیز با زندانی شدن ۱۰ نفر دیگر، از جمله دکتر امره مِمیش، دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آنکارا، و شماری دیگر از داوطلبان بنیاد تما، موافقت کرد.

با این احکام، شمار به زندان افتادگان این پرونده به ۱۶ نفر رسید.

همچنین همین دادگاه برای پنج نفر دیگر به دلیل سن بالا، قرار حبس خانگی صادر کرد.

در حالی که رسیدگی به پرونده سایر بازداشت‌شدگان همچنان ادامه دارد، ییلدیز تار، روزنامه‌نگار، نیز در میان افرادی است که با درخواست بازداشت به دادگاه معرفی شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی روزنامه بیرگون شماری از بازداشت‌شدگان با اتهام «عضویت در سازمان تروریستی مسلح» روبه‌رو شده‌اند.

بیش از ۲۰۰ بازداشت در آستانه نشست ناتو

صبح روز ۲۳ ژوئن، هم‌زمان با آغاز عملیات پلیس پیش از نشست سران ناتو که قرار است روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا برگزار شود، نیروهای پلیس با یورش به منازل فعالان سیاسی و مدنی، بیش از ۲۰۰ نفر را بازداشت کردند.

در میان بازداشت‌شدگان، نام دکتر امره مِمیش، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آنکارا، ییلدیز تار، روزنامه‌نگار، فرهاد کاپلان، نماینده جوانان شعبه آنکارای انجمن پیر سلطان ابدال و همچنین شماری از داوطلبان بنیاد تما دیده می‌شود.

همچنین برای روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و استادان دانشگاهی که در ۲۳ ژوئن بازداشت شدند، به مدت ۲۴ ساعت محدودیت ملاقات با وکیل اعمال شده بود.