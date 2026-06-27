رهبر حزب خوب: با دروغ «ترکیه بدون تروریسم» دنبال تجزیه کشور هستند

به گزارش کردپرس، حزب «خوب» (İYİ Parti) با برگزاری تجمعی اعتراضی با عنوان «پرچم را برافراشته‌ام» در میدان تندوغان آنکارا، از سیاست‌های دولت و روند جدید موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» انتقاد کرد. به گفته برگزارکنندگان، حدود ۱۰۰ هزار نفر با در دست داشتن پرچم‌های ترکیه در این تجمع حضور داشتند و برخلاف رویه معمول، هیچ پرچم حزبی در محل دیده نمی‌شد.

مساوات درویش‌اوغلو، رهبر حزب «خوب»، در سخنرانی خود گفت: «امروز اینجا نه حزب وجود دارد، نه جناح و نه حساب‌های شخصی؛ در میدان تندوغان فقط ترکیه حضور دارد.» او با اشاره به روند جدید حل مسئله کرد افزود: «پرچم را در برابر کسانی برافراشته‌ام که با دروغِ "ترکیه بدون تروریسم" در پی تجزیه کشور هستند.»

درویش‌اوغلو همچنین دولت را متهم کرد که مفهوم «خرد حکومت» را برای توجیه سیاست‌های خود به کار می‌برد و گفت آنچه به عنوان «خرد حکومت» معرفی می‌شود، چیزی جز «زرنگ‌بازی سیاسی دولت» نیست. او تأکید کرد که امنیت و وحدت کشور تنها در سایه حاکمیت قانون، عدالت و جمهوری حفظ خواهد شد.

رهبر حزب «خوب» با انتقاد از برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای وان و مرسین در حمایت از آزادی عبدالله اوجالان، این گردهمایی‌ها را «تجمع برای آزادی دشمن ملت و قاتل کودکان» توصیف کرد و مدعی شد که برگزاری آنها با چشم‌پوشی دولت امکان‌پذیر شده است.

او در ادامه با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه‌های قضایی، اقتصادی و امنیتی، اعلام کرد که در برابر «بخشش تروریست‌ها، تضعیف حاکمیت قانون، فساد، بحران اقتصادی، ناامنی مرزها و تبدیل ترکیه به اردوگاه پناهجویان» ایستادگی خواهد کرد.

درویش‌اوغلو در پایان، از احزاب اپوزیسیون خواست اختلافات را کنار بگذارند و با تشکیل «اپوزیسیون متحد» برای دفاع از جمهوری، دموکراسی و حاکمیت ملی همکاری کنند. او تأکید کرد که اعتراض‌های حزبش از میدان تندوغان آغاز شده و ادامه خواهد یافت.