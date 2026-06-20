به گزارش کردپرس، ائتلاف «ضد ناتو و جنگ‌های امپریالیستی» در شهر آدانا با برگزاری تجمعی در پارک آتاتورک و راهپیمایی تا پارک اینونو، مخالفت خود را با عضویت ترکیه در ناتو و حضور پایگاه‌های نظامی خارجی در این کشور اعلام کرد.

پس از پایان راهپیمایی، بیانیه این تجمع از سوی امینه اسمر خوانده شد. او در سخنان خود به بازداشت ۳۰ نفر از فعالان شرکت‌کننده در اعتراضات ضد ناتو واکنش نشان داد و خواستار آزادی فوری آنان شد.

اسمر با انتقاد از نظام سرمایه‌داری و امپریالیستی گفت هزینه بحران‌های اقتصادی و سیاسی موجود بر دوش کارگران، زحمتکشان، زنان و محیط زیست گذاشته می‌شود. او افزود: «قدرت‌های امپریالیستی همچنان در حال برداشتن گام‌هایی هستند که به تشدید جنگ‌های جدید برای تقسیم مجدد جهان و رقابت بر سر هژمونی منجر می‌شود.»

او با اشاره به هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس ناتو، این پیمان را «ائتلافی ضدانقلابی و ضد سوسیالیستی» توصیف کرد و به اجلاس سران ناتو که قرار است روزهای ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در آنکارا برگزار شود، اشاره کرد.

اسمر اظهار داشت: «رهبران کشورهای عضو ناتو در این نشست گرد هم خواهند آمد تا سیاست‌های جدید جنگی و تهاجمی علیه ملت‌ها، کارگران و زحمتکشان جهان را طراحی کنند و درباره تقسیم مجدد جهان به مذاکره بپردازند.»

او همچنین مدعی شد که قدرت‌های امپریالیستی در کشورهایی مانند لیبی، سوریه، سودان، سومالی، یمن، ایران، ونزوئلا و کوبا به سیاست‌های مداخله‌جویانه و تهاجمی خود ادامه می‌دهند.

این فعال سیاسی با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت: «برای سرکوب مبارزات مردم تحت ستم منطقه، به‌ویژه مردم فلسطین، قدرت‌های امپریالیستی هیچ محدودیتی برای اقدامات خود قائل نیستند. دولت‌های ارتجاعی منطقه تلاش می‌کنند مبارزات مردم روژاوا را سرکوب کنند و در عین حال قدرت‌های غربی و اسرائیل می‌کوشند این مبارزات را در راستای اهداف و سیاست‌های خود مصادره و هدایت کنند.»

اسمر همچنین نقش ترکیه در ناتو را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «دولت ترکیه که از زمان تأسیس ناتو یکی از اعضای مؤثر این پیمان بوده، در سرکوب جنبش‌های مردمی و حرکت‌های رهایی‌بخش ملی در خاورمیانه، بالکان، قفقاز و آفریقا نقش مستقیم داشته است.»

او در پایان با تأکید بر اینکه ناتو صرفاً یک مسئله خارجی برای ترکیه نیست بلکه بخشی از ساختار داخلی این کشور محسوب می‌شود، از کارگران، زحمتکشان و همه اقشار معترض خواست با الهام از جنبش‌های اعتراضی دهه ۱۹۶۰ ترکیه، به خیابان‌ها آمده و علیه ناتو و سیاست‌های جنگ‌طلبانه مبارزه کنند.