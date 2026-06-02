ترامپ به آنکارا می رود

به گزارش کردپرس به نقل از میدل ایست آی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگوی ماه گذشته خود با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده است که قصد دارد برای شرکت در نشست سران ناتو در ماه جاری به آنکارا سفر کند که در صورت تحقق، می‌تواند نشست امسال ناتو را به یکی از مهم‌ترین اجلاس‌های این ائتلاف در دهه‌های اخیر تبدیل کند.

به گزارش میدل‌ایست‌آی به نقل از منابع آگاه، ترامپ در تماس تلفنی ۲۰ مه با اردوغان از برنامه خود برای حضور در نشست ناتو خبر داده است. این در حالی است که او در ماه آوریل از احتمال خروج آمریکا از ناتو سخن گفته و انتقادهای تندی را متوجه این ائتلاف کرده بود.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد اردوغان طی یک ماه گذشته چندین بار با ترامپ گفت‌وگو کرده و رئیس‌جمهور آمریکا در هیچ‌یک از این تماس‌ها اشاره‌ای به عدم حضور در نشست ناتو نکرده است.

برخی گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که اردوغان امیدوار است پیش از نشست ناتو، در جریان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ترکیه و آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ که ۲۵ ژوئن در لس‌آنجلس برگزار می‌شود، با ترامپ دیدار کند. منابع آگاه می‌گویند اردوغان که علاقه ویژه‌ای به حضور در مسابقات تیم ملی ترکیه دارد، ممکن است در صورت سفر به آمریکا، همراه با ترامپ این مسابقه را تماشا کند؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره این سفر گرفته نشده است.

مقام‌های ترکیه انتظار دارند ترامپ به وعده خود برای سفر به ترکیه عمل کند. اردوغان در دوره‌های نخست و دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به واشنگتن سفر کرده بود و رئیس‌جمهور آمریکا نیز وعده داده بود در مقابل، به ترکیه سفر کند.

با این حال، منابع مطلع تأکید می‌کنند که تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده و ترامپ به اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی شهرت دارد. کاخ سفید تاکنون به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداده است.

در همین حال، احتمال حضور ترامپ در نشست آنکارا توجه ویژه کشورهای اروپایی را به خود جلب کرده است. به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های اروپایی، این نشست ممکن است به مهم‌ترین اجلاس ناتو در چند دهه گذشته تبدیل شود؛ زیرا متحدان اروپایی در شرایطی با آینده این ائتلاف روبه‌رو هستند که واشنگتن نشانه‌هایی از کاهش تعهدات امنیتی خود در قبال اروپا بروز داده است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود مارک روته، دبیرکل ناتو، و رهبران اروپایی در نشست آنکارا تلاش کنند ترامپ را به حفظ نقش آمریکا در امنیت فراآتلانتیکی متقاعد کنند. در مقابل، برخی دیپلمات‌ها معتقدند متحدان باید خود را برای تدوین چارچوبی جدید آماده کنند که هم خواسته‌های ترامپ را در نظر بگیرد و هم نیازهای امنیتی اروپا را تأمین کند؛ فرآیندی که به گفته آنان ممکن است سال‌ها به طول بینجامد.