عتباتی: در اولین فرصت تصرفات اراضی ملی سد مهاباد برچیده شود

به گزارش کردپرس، با گذشت یک دهه از مطرح شدن موضوع زمین خواری اراضی ملی حاشیه سد مهاباد از سوی خبرگزاری کردپرس، متاسفانه زمین خواران، در کم کاری ارگان های مربوطه، سال به سال فربه تر شده اند و مسئولان ساکت تر.

تا اینکه فشارهای رسانه ای در خصوص تهدید منبع آب شرب شهری و افزایش زمین خواری در حاشیه سد از سوی کردپرس بالا گرفت و سرپرست سابق اداره کل بازرسی آذربایجان غربی به قضیه ورود کرد و در سال ١٤٠١ در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس گفت: «در پی وصول گزارش تخریب و دخل و تصرف در اراضی حاشیه سد مهاباد، سازمان بازرسی اداره کل آذربایجان غربی به این موضوع ورود کرده و ۱۹ فقره پرونده تخریب و تصرفات در اراضی منابع طبیعی در هر دو محور حاشیه سد، شناسایی شده است».

سرپرست سابق بازرسی کل آذربایجان غربی در خصوص تخلفات ارگان های اداری در پرونده زمین خواری به کردپرس گفته بود: یکم؛ عدم تحویل و تحول صحیح اراضی ملی بین ادارت منابع طبیعی و راه و شهرسازی مهاباد، دوم؛ برداشت غیر مجاز آب و عدم اقدام قانونی مدیریت منابع آب مهاباد، سوم؛ کم کاری ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای و جهاد کشاورزی مهاباد در حفاظت از اراضی واقع در حریم سد محرز شده و سازمان بازرسی قوه قضاییه، نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع مربوطه اقدام کرده و پیشنهادات اصلاحی پیرامون وظایف هریک از دستگاه های اجرایی دخیل در اراضی واقع در حریم سد را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارائه و متذکر شده است همچنین سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم تا رفع این معضل را انجام خواهد داد.

در این میان حتی برخی ارگان ها علیرغم محرز شدن کم کاری ها و تخلفات صورت گرفته از قبول مسئولیت شانه خالی کرده و از کردپرس به عنوان یک رسانه های فعال در این حوزه انتقاد کرده بودند!

در حالیکه مدیران ادوار جهاد کشاورزی و اداره امور آب مهاباد باید در راس امور نسبت به رفع معارضین اقدام می کردند، اما سکوت آنها در تمامی این مدت عجیب بوده و باید پاسخگو باشند که چرا علیرغم ورود سازمان بازرسی هنوز اقدامی انجام نداده اند و چرا زمین خواری در حاشیه سد مهاباد همچنان ادامه دارد؟!!

با ادامه این وضعیت و صدور هشدارهای گاه و بیگاه فرماندار مهاباد و تخریب های کوچک یک تا ٨ هکتاری( در قبال حجم گسترده تصرفات) در مرداد ١٤٠٥ دادگستری آذربایجان غربی به قضیه ورود کرد.

امروز ٢٠ مرداد ماه، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان مهاباد، مدیران کل منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی و تعدادی از مدیران شهری با حضور در بخش‌هایی از شهرستان مهاباد از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهر که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته‌اند بازدید کردند.

عتباتی و مجیدی در این بازدید ضمن بازدید میدانی از این اراضی با اخذ توضیحات لازم از مدیران و متولیان امر دستورات لازم را برای پیگیری و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق بیت المال، منابع طبیعی و اراضی ملی را صادر کردند.

عتباتی حین این بازدید تاکید کرد: باید با تطبیق دقیق نقشه‌های هوایی، اخذ رای کمیسیون رفع تداخلات مشاهده و رویت اسناد متعارضین در اولین فرصت نسبت به برچیده شدن هر گونه تجاوز اقدام شود و در هر مورد چنانچه مقاومتی یا ممانعتی رویت شود فوراً به دستگاه قضایی اعلام یا نسبت به تعقیب خاطیان و بزهکاران اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به رئیس دادگستری و دادستان مهاباد در محل بازدید دستور داد با حساسیت و جدیت و بدون اغماض موضوع تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی را مورد پیگیری قرار دهند و با تشکیل کارگروهی نظریه‌های فنی و تخصصی اخذ و اقدامات پیشگیرانه انجام و نتایج را منعکس کنند.

عتباتی در پایان تاکید کرد: موضوع حقوق بیت المال موضوعی نیست که مورد غفلت واقع شود چرا که منفعت طلبان دنبال فرصت هستند تا اراضی ملی و منابع طبیعی را غارت کنند پس باید این فرصت را از آنها گرفت.