به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری اظهار کرد: سطح زیرکشت کنجد در استان در سال زراعی جاری به ۶۸۰ هکتار رسیده و با توجه به میانگین عملکرد پیش‌بینی‌شده یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار، انتظار می‌رود بیش از ۸۸۴ تن از این محصول استراتژیک برداشت شود.

اصغری با اشاره به استفاده از ارقام محلی و رقم «اولتان» در مزارع استان، بیان کرد: این ارقام به‌دلیل سازگاری با خاک‌های مختلف و مقاومت بالا در برابر تنش‌های آبی، گزینه‌ای مناسب برای شرایط اقلیمی سخت آذربایجان‌غربی هستند.

او با تبیین ویژگی‌های اقلیمی استان، شهرستان پلدشت را به عنوان قطب اصلی تولید کنجد در منطقه معرفی کرد و گفت: هرچند کنجد گیاهی گرمسیری است، اما شرایط آب‌وهوایی پلدشت باعث شده این محصول به یکی از زراعت‌های اصلی و کشت‌های بهاره این منطقه تبدیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: کنجد علاوه بر تولید روغن باکیفیت، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع غذایی از جمله نانوایی‌ها، شیرینی‌پزی‌ها و واحدهای روغن‌کشی ایفا می‌کند.

او همچنین به چالش‌های موجود در مسیر توسعه این محصول اشاره کرد و گفت: پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در مرحله برداشت، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است. در همین راستا، برنامه‌ریزی جهت تأمین ادوات ویژه برداشت و افزایش آموزش‌های ترویجی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد تا بهره‌وری و سودآوری کشاورزان ارتقا یابد.