به گزارش کردپرس، دولت ترکیه برای میزبانی سی‌وششمین اجلاس ناتو در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه، تدابیر امنیتی گسترده‌ای را در آنکارا به اجرا می‌گذارد.

در این چارچوب، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی در پایتخت از اول تا پانزدهم ژوئیه ممنوع خواهد بود.

مسیرهای منتهی به فرودگاه اسن‌بوغا و فرودگاه اتیمسگوت، محل برگزاری اجلاس، محله سوغوت‌اوزو محل استقرار مجتمع ریاست‌جمهوری، محدوده هتل‌های محل اقامت هیئت‌ها و مسیرهای تردد آنها به عنوان «منطقه قرمز» تعیین شده‌اند.

ورود خودروها و عابران به این مناطق تحت کنترل شدید انجام خواهد شد. همچنین تدابیر امنیتی در اطراف ۱۵ هتل محل اقامت هیئت‌های شرکت‌کننده افزایش می‌یابد.

در طول اجلاس، ۴۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری در مأموریت خواهند بود و نیروهای لباس‌شخصی نیز در اجرای طرح‌های امنیتی مشارکت خواهند کرد.

علاوه بر شبکه دوربین‌های نظارتی شهری، دوربین‌های پیشرفته کنترل و پایش در ۱۰۰ نقطه حساس آنکارا نصب می‌شود.

فرودگاه بین المللی اسن‌بوغا و محدوده اطراف آن نیز تحت تدابیر ویژه امنیتی قرار خواهد گرفت و برای برخی پروازهای ورودی از خارج از کشور محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.

همزمان، کنترل‌های امنیتی در مبادی ورودی آنکارا تشدید می‌شود. برای برنامه‌های فرهنگی و گردشگری همسران رهبران شرکت‌کننده در اجلاس نیز طرح‌های حفاظتی جداگانه در نظر گرفته شده است.

مقام‌های ترکیه همچنین با هدف جلوگیری از اقدامات اعتراضی احتمالی، با برخی کشورها درباره افرادی که سابقه مشارکت در اعتراضات خارج از کشور و پرونده‌های امنیتی دارند، تبادل اطلاعات خواهند کرد. بر این اساس، ورود افرادی که درباره آنها گزارش‌های اطلاعاتی وجود دارد، از طریق فرودگاه اسن‌بوغا به آنکارا مجاز نخواهد بود.

برنامه‌ریزی‌های امنیتی این اجلاس با در نظر گرفتن تجربه نشست سال گذشته ناتو و مشارکت حدود شش هزار نفر در آن انجام شده و مسئولان خود را برای میزبانی نشستی در همین ابعاد یا بزرگ‌تر آماده می‌کنند.

نشست امنیتی در وزارت کشور

پیش از این، نشستی به ریاست مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، برای بررسی تمهیدات امنیتی اجلاس ناتو برگزار شده بود.

در این نشست که با حضور مقام‌های مسئول برگزار شد، تمامی ابعاد امنیتی اجلاس مورد ارزیابی قرار گرفت و فرماندهی کل ژاندارمری و اداره کل امنیت ترکیه گزارش‌های جامعی از روند آماده‌سازی‌ها ارائه کردند.

مقام‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که روند آماده‌سازی برای برگزاری این اجلاس به میزبانی آنکارا ادامه دارد.