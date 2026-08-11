به گزارش کردپرس، بهزاد شیرپنجه گفت: مأموران یگان حفاظت اداره پارک ملی دریاچه ارومیه در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی و پیشگیری از تخلفات، از محدوده ساحلی پل میانگذر شهید کلانتری بازدید و وضعیت فعالیت‌های مستقر در این محدوده را پایش کردند.



او افزود: در جریان این بازدید، اخطاریه‌های زیست‌محیطی لازم درباره رعایت ضوابط و مقررات، جلوگیری از فعالیت و استقرار خارج از چارچوب قانونی، پیشگیری از ایجاد آلودگی و رهاسازی پسماند به بهره‌برداران و فعالان مستقر در محدوده ابلاغ شد.



شیرپنجه تأکید کرد: با هرگونه تخلف زیست‌محیطی، تصرف یا استفاده غیرمجاز از عرصه‌های طبیعی و سایر موارد مغایر با قوانین و مقررات، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.