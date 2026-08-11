شناسایی ١٧همت فرار مالیاتی در آذربایجان غربی/طلافروشان، پزشکان و وکلا در صدر مالیات گریزان

به گزارش کردپرس، جعفر پورمختار در گفت و گویی خبری افزود: بیش از ۱۰۰ نفر نیز در استان در ارتباط با موضوع فرار مالیاتی شناسایی و ساماندهی شدهاند.
او با اشاره به اینکه بیشترین میزان فرار مالیاتی در بخش کارتهای پیلهوری و بازرگانی رخ میدهد، اظهار کرد: در برخی موارد، بدون طی روال قانونی و احراز اصالت، برای افرادی که درخواست دادهاند کارت پیلهوری و بازرگانی صادر شده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی ادامه داد: کارتهای بازرگانی در استان با مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال خرید و فروش میشود که این موضوع درآمد هنگفتی را شامل میشود.
پورمختار با بیان اینکه شناسایی عوامل اصلی این تخلفات کار دشواری است، گفت: افرادی که کارت بازرگانی به نام آنها صادر شده، معمولا واسطهها و افراد اصلی پشتپرده را معرفی نمیکنند؛ از این رو، مبارزه با این نوع فرار مالیاتی به همکاری و اقدامات تخصصی نیاز دارد.
وی اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی، شناسایی و برخورد با عوامل این تخلفات را بر عهده گرفتهاند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی گفت: طلافروشان و برخی اصناف پردرآمد در ردیف بعدی فرار مالیاتی قرار دارند و در بخش خدمات نیز پزشکان و وکلا بیشترین موارد فرار مالیاتی را به خود اختصاص دادهاند.
پورمختار افزود: فرار مالیاتی در بخشهای تولید و اصناف نیز وجود دارد و این موضوع در تمامی فعالیتهای اقتصادی استان به چشم میخورد.
وی با اشاره به وصول بخشی از مطالبات مالیاتی استان اظهار کرد: تاکنون هفت هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی شناساییشده در آذربایجانغربی وصول شده است که رقم قابلتوجهی محسوب میشود و حاصل پیگیریهای مستمر کارکنان امور مالیاتی است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی همچنین از راهاندازی سامانه سوتزنی خبر داد و گفت: این سامانه طراحی شده و آماده دریافت گزارشهای شهروندان درباره فرار مالیاتی است و میتواند در کنار فعالیت کارکنان امور مالیاتی، کمک شایانی به شناسایی فرارهای مالیاتی در استان کند.
پورمختار خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی در زمینه شناسایی فرار مالیاتی و احقاق حقوق دولت، رتبههای برتر کشور را به خود اختصاص داده است.
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