فیدان: نشست ناتو در آنکارا «تاریخی» خواهد بود

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست خبری مشترک با همتای کانادایی خود، با اشاره به اجلاس آینده ناتو در آنکارا، اعلام کرد که مقدمات برگزاری این نشست با سرعت در حال انجام است و این اجلاس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

فیدان گفت: «این نشست واقعاً یک اجلاس تاریخی خواهد بود، زیرا شرایط ژئوپلیتیکی جهان به مرحله‌ای رسیده که تصمیم‌های کشورهای عضو ناتو بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده است. این تصمیم‌ها نه‌تنها برای آینده ائتلاف، بلکه برای آینده منطقه ما نیز اهمیت خواهد داشت.»

او با اشاره به مباحثی که در سال‌های اخیر در درون ناتو مطرح بوده است، افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو را یکی از مهم‌ترین محورهای اجلاس پیش‌رو دانست و گفت: «موضوع افزایش بودجه‌های دفاعی دیگر صرفاً یک بحث نیست؛ همه کشورها آن را از نظر سیاسی پذیرفته‌اند.» به گفته او، در نشست آنکارا علاوه بر تأکید دوباره بر این سیاست، میزان اجرای تعهدات و نحوه افزایش بودجه‌های دفاعی کشورهای عضو نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد که جنگ روسیه و اوکراین و دیگر بحران‌های امنیتی، اهمیت صنایع دفاعی را در ساختار ناتو بیش از گذشته آشکار کرده است. او گفت: «صنایع دفاعی دیگر موضوعی فرعی در برنامه‌ریزی‌ها و نشست‌های ناتو نیست، بلکه به موضوعی راهبردی در بالاترین سطح تبدیل شده است.»

فیدان از برگزاری برنامه‌ها و نشست‌های ویژه درباره صنایع دفاعی در حاشیه اجلاس آنکارا خبر داد و اعلام کرد ریاست صنایع دفاعی ترکیه و دیگر نهادهای مرتبط در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای این برنامه‌ها هستند.

وزیر خارجه ترکیه افزود رهبران کشورهای عضو ناتو در این اجلاس درباره موضوعاتی همچون آینده ائتلاف، نحوه هماهنگی دیدگاه‌های مختلف اعضا، اختلافات دو سوی آتلانتیک، ارزیابی تهدیدهای امنیتی و میزان آمادگی ناتو گفت‌وگو خواهند کرد.

فیدان ابراز امیدواری کرد که این مباحث در فضایی سازنده دنبال خواهد شد و تأکید کرد که رجب طیب اردوغان در هدایت گفت‌وگوهای راهبردی اجلاس ناتو نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به روابط آنکارا و اتاوا گفت ترکیه و کانادا تصمیم گرفته‌اند روابط دوجانبه را به سطحی راهبردی ارتقا دهند. به گفته او، گفت‌وگوهای مقدماتی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد میان دو کشور آغاز شده و دو طرف همچنین در حوزه‌هایی مانند انرژی، صنایع دفاعی، مواد معدنی راهبردی و انرژی هسته‌ای به دنبال گسترش همکاری‌ها هستند.

آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا نیز با تأکید بر اهمیت روابط با ترکیه، این کشور را «یکی از متحدان مهم ناتو» توصیف کرد و گفت کانادا با حضور نخست‌وزیر و وزیر دفاع خود در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت خواهد کرد. او همچنین با اشاره به محورهای این نشست اظهار داشت اجلاس پیش‌رو بر همکاری‌های دفاعی، توسعه صنایع دفاعی، یکپارچه‌سازی زنجیره‌های تأمین و تقویت همکاری میان اعضای ناتو متمرکز خواهد بود.